Egyes ételek módosíthatják a gyógyszerek hatását

Jelentős mértékben befolyásolhatja a gyógyszerek felszívódását és hatását, hogy mit eszünk vagy iszunk melléjük.

Egyes ételek és italok módosíthatják a hatóanyag felszívódását, lebontását vagy hatását, ami a kezelés eredményét is befolyásolhatja. Ráadásul bizonyos kombinációk nemcsak csökkenthetik egy szer hatását, hanem akár veszélyesen fokozhatják is azt.

Az étkezés hatása a gyógyszerekre

A gyógyszerek hatását az ételek többféle módon befolyásolhatják.

Egyes ételek megakadályozhatják, hogy a gyógyszer megfelelően bejusson a véráramba, így csökkenthetik annak felszívódását.

Bizonyos élelmiszerek hatással lehetnek a májenzimekre, amelyek lebontják a gyógyszereket, így a szer lassabban vagy gyorsabban ürülhet ki a szervezetből.

Néhány tápanyag összekapcsolódhat bizonyos gyógyszerek hatóanyagaival, így csökkentve azok hatékonyságát.

Ezekre az élelmiszerekre kell figyelni

A grapefruit vagy annak leve olyan enzimeket képes blokkolni az emésztőrendszerben, amelyek részt vesznek a gyógyszerek lebontásában. Emiatt bizonyos szerek — például egyes koleszterin- és vérnyomáscsökkentők vagy vírusellenes gyógyszerek — túl magas koncentrációban maradhatnak a vérben, ami fokozott mellékhatásokhoz vezethet.

vagy annak leve olyan enzimeket képes blokkolni az emésztőrendszerben, amelyek részt vesznek a gyógyszerek lebontásában. Emiatt bizonyos szerek — például egyes koleszterin- és vérnyomáscsökkentők vagy vírusellenes gyógyszerek — túl magas koncentrációban maradhatnak a vérben, ami fokozott mellékhatásokhoz vezethet. A vörösáfonya vagy az abból készült italok flavonoidjai gátolhatják a gyógyszerek lebontását végző enzimeket, így akár erősíthetik a véralvadásgátlók hatását, ami vérzésveszéllyel járhat.

vagy az abból készült italok flavonoidjai gátolhatják a gyógyszerek lebontását végző enzimeket, így akár erősíthetik a véralvadásgátlók hatását, ami vérzésveszéllyel járhat. A tej és más kalciumtartalmú élelmiszerek csökkenthetik egyes antibiotikumok vagy csontritkulás elleni gyógyszerek felszívódását, így azok kevésbé tudják kifejteni a hatásukat.

Még néhány jótanács

Mielőtt gyógyszert szed, mindig olvassa el a betegtájékoztatót, mert gyakran feltüntetik, hogy az adott készítményt étellel, illetve étkezés előtt vagy után érdemes bevenni. Ez nem véletlen: a gyógyszerek felszívódása és hatékonysága sokszor az étkezés körülményeitől is függ.

Emellett fontos tudni, mely ételek lehetnek problémásak, amelyek kölcsönhatásba léphetnek a gyógyszerekkel, módosítva azok hatását. Ha bármiben bizonytalan – például egy új gyógyszer szedése kapcsán –, mindenképpen érdemes gyógyszerész vagy orvos tanácsát kérni.

