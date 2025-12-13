Éjszakai lábgörcs: mit üzen vele a szervezet?

Az éjszaka jelentkező lábgörcs hirtelen, éles fájdalommal szakítja meg az alvást – és bár többnyire ártalmatlan jelenség, gyakran visszatérő kellemetlenséget okoz.

A lábikrába, néha a combba vagy a lábfejbe nyilalló éjszakai görcsök sok embert érintenek. A pontos kiváltó ok legtöbbször nem egyértelmű, de az orvosi szakirodalom jól kirajzolja azokat a tényezőket, amelyek elsősorban összefüggnek a panaszokkal. Ezek megértése segíthet abban, hogy megelőzzük a görcsöket, vagy legalább ritkítsuk a kellemetlen ébredéseket.

Mi okozza alvás közben?

Éjszakai lábgörcs általában akkor lép fel, amikor a láb izmai ellazult állapotban vannak, a test pedig pihen. Ilyenkor az izom váratlanul összehúzódik, és akár hosszú másodpercekig nem enged. A fájdalom intenzív, de legtöbbször gyorsan oldódik, bár az érintett izom másnap érzékeny maradhat. A jelenség nem életveszélyes, viszont a visszatérő görcsök mögött érdemes feltárni a lehetséges kiváltó okokat.

Izomfáradás és túlterhelés

Az egyik legfőbb háttértényező az izmok túlzott igénybevétele. Ha valaki sokat áll, intenzíven sportol, vagy hirtelen növeli a terhelést, az esti órákban az izmok érzékennyé, görcsre hajlamossá válhatnak. Az is számít, ha valaki napközben viszonylag statikus testhelyzetben dolgozik – például irodában ül –, mert ez rontja az izmok vérkeringését és rugalmasságát.

Folyadék- és elektrolitzavarok

A folyadékhiány, illetve az elektrolit-egyensúly felborulása (például alacsony magnézium-, kalcium- vagy káliumszint) szintén szerepet játszhat a lábgörcsök fellépésében. A szervezet víz- és ásványianyag-háztartása alapvető szerepet tölt be az izmok összehúzódásában és elernyedésében. Ha ez kibillen, az izom könnyebben begörcsöl.

Keringési problémák

Bizonyos érrendszeri betegségek – például az alsó végtagi érszűkület – a láb véráramlását csökkentik, ami hozzájárulhat a görcsök kialakulásához. Ilyenkor az izmok nem kapnak elegendő oxigént, és érzékenyebbé válnak a fájdalmas összehúzódásokra.

Idegrendszeri okok

A perifériás idegek károsodása (például diabéteszes neuropátia esetén) szintén növelheti a görcsök gyakoriságát. Az idegek feladata az izmok működésének szabályozása, így ha az ingerületvezetés sérül, az izmok reagálása kiszámíthatatlanná válhat.

Terhesség

A várandósság alatt – főleg a második és harmadik trimeszterben – a nők gyakran tapasztalnak lábgörcsöket. Ebben szerepet játszanak a hormonális változások, a növekvő testsúly okozta terhelés, valamint az erekre nehezedő nyomás, amely lassítja az alsó végtagok keringését.

Gyógyszermellékhatás

Bizonyos gyógyszerek – például vízhajtók, sztatinok vagy egyes vérnyomáscsökkentők – megváltoztathatják a szervezet elektrolit-egyensúlyát, vagy befolyásolhatják az izmok működését. Ha valaki új készítményt kezd szedni, és ezzel párhuzamosan megjelennek az éjszakai görcsök, érdemes ezt orvossal megbeszélni.

Krónikus betegségek

Pajzsmirigy-alulműködés, májbetegség vagy vesekárosodás egyaránt hozzájárulhat a görcsök gyakoriságának növekedéséhez. Ezek a betegségek többféle úton közrejátszhatnak a probléma súlyosbodásában: rontják a vérkeringést, megváltoztatják az elektrolit-háztartást, vagy közvetetten terhelik az idegrendszert.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Bár az éjszakai lábgörcsök többsége ártalmatlan, mindenképpen érdemes kivizsgálást kérni, ha a tünetek rendszeressé válnak, nagyon erősek vagy nappal is jelentkeznek. Fontos figyelmeztető jel lehet, ha a görcs tartós izomgyengeséggel társul, ha a láb elszíneződik vagy hideg tapintatú, illetve ha valaki új gyógyszert szed, és a panaszok ezzel egy időben jelentkeznek. Ilyenkor az orvos laborvizsgálattal, fizikális vizsgálattal vagy képalkotó vizsgálattal is utánanézhet a háttérben álló oknak.

