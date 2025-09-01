5 gyógynövény, amely segít gyorsabban elaludni

A jó éjszakai alvás elengedhetetlen az egészség hosszú távú megőrzéséhez. Azonban a nyugodt pihenést számos tényező megakadályozhatja, például a túlzott stimuláció, a szorongás és a fokozott stressz is.

Egy nyugtató hatású tea azonban segíthet ellazulni és könnyebben elaludni, hogy testünk és elménk is megkaphassa a neki járó, jól megérdemelt pihenést. A következő gyógynövények segíthetnek a könnyebb elalvásban:

Kamilla – A kamilla egy kellemes illatú és ízű, enyhén nyugtató hatású gyógynövény. Terhesség alatt azonban nem ajánlott, ugyanis méhösszehúzódásokat okozhat. Kerülendő továbbá hormonérzékeny állapotok – például mell-, méh- vagy petefészekrák, valamint endometriózis – esetén is, ugyanis ösztrogénszerű hatást fejthet ki.

Valeriána – A valeriána – vagy más néven macskagyökér – számos kutatás szerint javíthatja az alvás minőségét. Mellékhatásként ugyanakkor fejfájás vagy hasi diszkomfort léphet fel. Nyugtató gyógyszerekkel, bizonyos szorongásoldókkal vagy alkohollal együtt tilos használni! Gyerekeknek és várandósoknak sem javasolt a fogyasztása.

Levendula – A levendula a benne található nyugtató illóolajok révén csökkentheti az izgatottságot és az idegességet, így segíti az elalvást, különösen a stresszes napok után. Általában jól tolerálható, biztonságosnak tekinthető.

Golgotavirág– A golgotavirág – vagy más néven passióvirág – lavonoidtartalma miatt nyugtató és enyhe szorongásoldó hatással is bír. Általánosságban biztonságos, csak ritkán okoz mellékhatásokat.

Citromfű – A citromfű kifejezetten híres a nyugtató hatásáról. Stresszesebb időszakokban és változókorban különösen nagy segítséget jelenthet az alvásminőség javításában. Alkalmanként, illetve rövid távon alkalmazva biztonságos, a hosszú távú folyamatos fogyasztás hatásáról azonban kevés adat áll rendelkezésre. Egyes gyógyszerekkel – például nyugtatókkal és pajzsmirigy-gyógyszerekkel – viszont kölcsönhatásba léphet.

