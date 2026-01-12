Elhunyt Komarnyickij Vaszil, a beregszászi kórház elismert masszőre

Elhunyt Komarnyickij Vaszil Vaszilovics (1969. július 20. – 2026. január 11.), a Linner Bertalan Beregszászi Központi Járási Kórház kiváló masszőre és szeretett kollégája.

Erről a kórház hivatalos oldalán adtak tájékoztatást.

Vaszil Vaszilovics több mint 33 éven át dolgozott a fizioterápiás osztályon, pályafutása 1987. július 14-én kezdődött, és 2020. július 21-ig tartott. Évtizedeken keresztül számtalan páciens életét könnyítette meg, hozzájárulva gyógyulásukhoz és fájdalmuk enyhítéséhez.

Kollégái „aranykezű” szakemberként, rendkívüli türelemmel és empátiával rendelkező emberként emlékeznek rá. Számos ember számára nem csupán munkatárs, hanem megbízható tanácsadó és hű barát is volt.

Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek, valamint mindazoknak, akik ismerték Vaszil Vaszilovicsot.

Nyugodjon békében.

