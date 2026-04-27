Elstartolt a spárgaszezon

Kevés kalória, rengeteg vitamin és meglepő egészségügyi hatások – a spárga igazi tavaszi szuperélelmiszer.

A spárga nemcsak ízletes, hanem kifejezetten tápanyagdús zöldség is, amely régóta ismert jótékony hatásairól. Rendszeres fogyasztása több ponton is támogatja a szervezet működését, ezért érdemes minél gyakrabban beilleszteni a kiegyensúlyozott étrendbe, legalábbis amíg tart a szezonja, vagyis általában április közepétől június végéig. Ebben számtalan recept lehet a segítségünkre.

A spárgának számos jótékony hatása van. Egyebek mellett:

Segíti az emésztést : Magas rosttartalma hozzájárul az egészséges bélműködéshez, segíti a bélmozgást és a bélflóra egyensúlyát.

: Magas rosttartalma hozzájárul az egészséges bélműködéshez, segíti a bélmozgást és a bélflóra egyensúlyát. Tele van vitaminokkal : Gazdag folsavban, valamint A-, C-, E- és K-vitaminban. Ezeknek köszönhetően támogatja a többi között az immunrendszert, illetve a csontok és a bőr egészségét.

: Gazdag folsavban, valamint A-, C-, E- és K-vitaminban. Ezeknek köszönhetően támogatja a többi között az immunrendszert, illetve a csontok és a bőr egészségét. Természetes vízhajtó : Elősegíti a felesleges folyadék és nátrium kiürülését a szervezetből, így hasznos lehet például ödéma vagy magas vérnyomás esetén.

: Elősegíti a felesleges folyadék és nátrium kiürülését a szervezetből, így hasznos lehet például ödéma vagy magas vérnyomás esetén. Védi a sejteket : Antioxidáns-tartalma segít csökkenteni az oxidatív stresszt, amely szerepet játszik az öregedésben és több krónikus betegség kialakulásában.

: Antioxidáns-tartalma segít csökkenteni az oxidatív stresszt, amely szerepet játszik az öregedésben és több krónikus betegség kialakulásában. Támogathatja az immunrendszert : A benne található vegyületek hozzájárulhatnak a szervezet védekezőképességének erősítéséhez, és akár antibakteriális hatással is rendelkezhetnek.

: A benne található vegyületek hozzájárulhatnak a szervezet védekezőképességének erősítéséhez, és akár antibakteriális hatással is rendelkezhetnek. Jót tesz a szívnek : Segíthet a vérnyomás szabályozásában és a koleszterinszint csökkentésében, így támogathatja a szív- és érrendszer egészségét.

: Segíthet a vérnyomás szabályozásában és a koleszterinszint csökkentésében, így támogathatja a szív- és érrendszer egészségét. Hatással lehet a vércukorszintre is: Egyes kutatások szerint hozzájárulhat a vércukorszint csökkentéséhez, bár ennek pontos mechanizmusa még további vizsgálatokat igényel.

Forrás: hazipatika.com