Elstartolt a spárgaszezon

Kevés kalória, rengeteg vitamin és meglepő egészségügyi hatások – a spárga igazi tavaszi szuperélelmiszer.

A spárga nemcsak ízletes, hanem kifejezetten tápanyagdús zöldség is, amely régóta ismert jótékony hatásairól. Rendszeres fogyasztása több ponton is támogatja a szervezet működését, ezért érdemes minél gyakrabban beilleszteni a kiegyensúlyozott étrendbe, legalábbis amíg tart a szezonja, vagyis általában április közepétől június végéig. Ebben számtalan recept lehet a segítségünkre

A spárgának számos jótékony hatása van. Egyebek mellett:

  • Segíti az emésztést: Magas rosttartalma hozzájárul az egészséges bélműködéshez, segíti a bélmozgást és a bélflóra egyensúlyát. 
  • Tele van vitaminokkalGazdag folsavban, valamint A-, C-, E- és K-vitaminban. Ezeknek köszönhetően támogatja a többi között az immunrendszert, illetve a csontok és a bőr egészségét. 
  • Természetes vízhajtó: Elősegíti a felesleges folyadék és nátrium kiürülését a szervezetből, így hasznos lehet például ödéma vagy magas vérnyomás esetén. 
  • Védi a sejteketAntioxidáns-tartalma segít csökkenteni az oxidatív stresszt, amely szerepet játszik az öregedésben és több krónikus betegség kialakulásában. 
  • Támogathatja az immunrendszert: A benne található vegyületek hozzájárulhatnak a szervezet védekezőképességének erősítéséhez, és akár antibakteriális hatással is rendelkezhetnek. 
  • Jót tesz a szívnek: Segíthet a vérnyomás szabályozásában és a koleszterinszint csökkentésében, így támogathatja a szív- és érrendszer egészségét. 
  • Hatással lehet a vércukorszintre is: Egyes kutatások szerint hozzájárulhat a vércukorszint csökkentéséhez, bár ennek pontos mechanizmusa még további vizsgálatokat igényel.
Baconbe tekert spárga

Forrás: hazipatika.com