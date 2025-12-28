Enyhíthetik a puffadást és a székrekedést ezek az ételek

Az egészséges bélrendszer kulcsszerepet játszik az emésztésben, az immunitásban és úgy általában a jó közérzetben. Ha tudjuk, mit kell enni, az segíthet testünk egészségének megőrzésében.

Mutatjuk, miket érdemes fogyasztani a bélrendszerünk egészségéért.

Joghurt

A joghurt élő probiotikumokkal van tele, amelyek segítenek egyensúlyban tartani a bélflórát és támogatják az emésztést. Rendszeres fogyasztása enyhítheti a puffadást és javíthatja a bél egészségét.

Lactobacillus és Bifidobacterium törzseket tartalmaz.

Segít csökkenteni a székrekedést és a puffadást.

Válasszunk natúr, cukrozatlan fajtákat, hogy elkerüljük a túlzott cukorfogyasztást.

Kefír

A kefir egy fermentált tejtermék, amely számos probiotikumot tartalmaz, többet, mint a joghurt. Elősegíti az egészséges emésztést és támogatja az immunrendszert.

Támogatja a jótékony bélbaktériumok szaporodását.

Olyan alapvető tápanyagokban gazdag, mint a kalcium, a magnézium és a B12-vitamin.

Fogyasztható magában vagy smoothie-khoz is adható.

Savanyú káposzta

A savanyú káposzta probiotikumokban és rostokban gazdag erjesztett káposzta, amely táplálja az egészséges bélbaktériumokat. Javíthatja a tápanyagok felszívódását és antioxidáns hatással rendelkezik – írja a VerywellHealth.com.

Magas probiotikum-tartalmú, ezáltal elősegíti a bél egészségét.

Rostokban is gazdag, amelyek támogatják az emésztést.

C-vitamint és antioxidánsokat tartalmaz, amelyek csökkentik a gyulladásokat.

Kimchi

A kimchi egy fűszeres koreai erjesztett étel, amely probiotikumokban és prebiotikumokban gazdag. Az erjesztési folyamat fokozza az immunitást támogató vitaminok és antioxidánsok hatását.

Elősegíti a bélflóra sokszínűségét.

Gazdag A-, C- és K-vitaminban.

Az erjesztés során gyulladáscsökkentő vegyületek keletkeznek benne.

Rostban gazdag gyümölcsök és zöldségek

Az olyan gyümölcsök és zöldségek, mint az alma, a banán, a spárga és a brokkoli prebiotikumként hatnak, táplálva a bélben élő jó baktériumokat. A magas rosttartalmú étrend elősegíti a rendszeres emésztést és a bél tartós egészségét.

A prebiotikus rostok táplálják a jótékony baktériumokat.

Segítenek fenntartani a bélrendszer rendszerességét.

Idővel csökkentik a bél gyulladását.

És amiket kerülni ajánlott

A feldolgozott élelmiszerek gyakran adalékanyagokat, tartósítószereket és finomított cukrokat tartalmaznak, amelyek megzavarhatják a bélflórát. Idővel ezek az ételek gyulladáshoz és emésztési problémákhoz vezethetnek.

A feldolgozott élelmiszerek gyakran adalékanyagokat, tartósítószereket és finomított cukrokat tartalmaznak, amelyek megzavarhatják a bélflórát. Idővel ezek az ételek gyulladáshoz és emésztési problémákhoz vezethetnek. A mesterséges édesítőszerek, amelyek gyakran megtalálhatók a diétás üdítőkben és cukormentes termékekben, negatív hatással lehetnek a bélbaktériumokra. Egyes tanulmányok szerint ronthatják a glükóz anyagcserét és hozzájárulhatnak az emésztési panaszok kialakulásához.

A sült és zsíros ételek nehezen emészthetőek és irritálhatják a bélfalat. Rendszeres fogyasztásuk gyulladáshoz és emésztési panaszokhoz vezethet.

A vörös vagy feldolgozott húsok nagy mennyiségű fogyasztása negatív hatással lehet a bélbaktériumokra és elősegítheti a gyulladás kialakulását. A fogyasztásuk korlátozása hozzájárulhat a mikrobiom egyensúlyának fenntartásához.

A túlzott alkoholfogyasztás károsíthatja a bélfalat és csökkentheti a jótékony baktériumok számát. Ez a bélrendszer gyulladásához és emésztési problémákhoz vezethet.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)