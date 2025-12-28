Natúr joghurt

Enyhíthetik a puffadást és a székrekedést ezek az ételek

Az egészséges bélrendszer kulcsszerepet játszik az emésztésben, az immunitásban és úgy általában a jó közérzetben. Ha tudjuk, mit kell enni, az segíthet testünk egészségének megőrzésében.

Mutatjuk, miket érdemes fogyasztani a bélrendszerünk egészségéért.

Joghurt

A joghurt élő probiotikumokkal van tele, amelyek segítenek egyensúlyban tartani a bélflórát és támogatják az emésztést. Rendszeres fogyasztása enyhítheti a puffadást és javíthatja a bél egészségét.

  • Lactobacillus és Bifidobacterium törzseket tartalmaz. 
  • Segít csökkenteni a székrekedést és a puffadást. 
  • Válasszunk natúr, cukrozatlan fajtákat, hogy elkerüljük a túlzott cukorfogyasztást.

Kefír

A kefir egy fermentált tejtermék, amely számos probiotikumot tartalmaz, többet, mint a joghurt. Elősegíti az egészséges emésztést és támogatja az immunrendszert.

  • Támogatja a jótékony bélbaktériumok szaporodását. 
  • Olyan alapvető tápanyagokban gazdag, mint a kalcium, a magnézium és a B12-vitamin
  • Fogyasztható magában vagy smoothie-khoz is adható.

Savanyú káposzta

A savanyú káposzta probiotikumokban és rostokban gazdag erjesztett káposzta, amely táplálja az egészséges bélbaktériumokat. Javíthatja a tápanyagok felszívódását és antioxidáns hatással rendelkezik – írja a VerywellHealth.com.

  • Magas probiotikum-tartalmú, ezáltal elősegíti a bél egészségét. 
  • Rostokban is gazdag, amelyek támogatják az emésztést. 
  • C-vitamint és antioxidánsokat tartalmaz, amelyek csökkentik a gyulladásokat.

Kimchi

A kimchi egy fűszeres koreai erjesztett étel, amely probiotikumokban és prebiotikumokban gazdag. Az erjesztési folyamat fokozza az immunitást támogató vitaminok és antioxidánsok hatását.

  • Elősegíti a bélflóra sokszínűségét. 
  • Gazdag A-C- és K-vitaminban
  • Az erjesztés során gyulladáscsökkentő vegyületek keletkeznek benne.

Rostban gazdag gyümölcsök és zöldségek

Az olyan gyümölcsök és zöldségek, mint az alma, a banán, a spárga és a brokkoli prebiotikumként hatnak, táplálva a bélben élő jó baktériumokat. A magas rosttartalmú étrend elősegíti a rendszeres emésztést és a bél tartós egészségét.

  • A prebiotikus rostok táplálják a jótékony baktériumokat. 
  • Segítenek fenntartani a bélrendszer rendszerességét. 
  • Idővel csökkentik a bél gyulladását.

És amiket kerülni ajánlott

  • feldolgozott élelmiszerek gyakran adalékanyagokat, tartósítószereket és finomított cukrokat tartalmaznak, amelyek megzavarhatják a bélflórát. Idővel ezek az ételek gyulladáshoz és emésztési problémákhoz vezethetnek. 
  • mesterséges édesítőszerek, amelyek gyakran megtalálhatók a diétás üdítőkben és cukormentes termékekben, negatív hatással lehetnek a bélbaktériumokra. Egyes tanulmányok szerint ronthatják a glükóz anyagcserét és hozzájárulhatnak az emésztési panaszok kialakulásához. 
  • sült és zsíros ételek nehezen emészthetőek és irritálhatják a bélfalat. Rendszeres fogyasztásuk gyulladáshoz és emésztési panaszokhoz vezethet. 
  • vörös vagy feldolgozott húsok nagy mennyiségű fogyasztása negatív hatással lehet a bélbaktériumokra és elősegítheti a gyulladás kialakulását. A fogyasztásuk korlátozása hozzájárulhat a mikrobiom egyensúlyának fenntartásához. 
  • túlzott alkoholfogyasztás károsíthatja a bélfalat és csökkentheti a jótékony baktériumok számát. Ez a bélrendszer gyulladásához és emésztési problémákhoz vezethet.

Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Getty Images)