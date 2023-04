Eper: az illatos szupergyümölcs

A tavasz és a közelgő nyár első igazi jele, hogy megjelenik a piacokon a friss, illatos eper. Nemcsak nagyon finom, de az egészségünkre is rendkívül jótékony hatással van, segít többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és bizonyos daganattípusok megelőzésében is.

A legnépszerűbb bogyós gyümölcs, az eper szezonja áprilistól júliusig tart. Világszerte közel 600 fajtáját tartják számon, és az emberiség nagyjából 2000 éve fogyasztja vad és nemesített fajtáit. A jellegzetes színű és formájú gyümölcsök, melyek piros felszínét apró magvak pettyezik, rengeteg vitamint és úgynevezett fitonutrienst tartalmaznak, különösen jó forrásai a C-vitaminnak és a mangánnak, de jelentősebb mennyiségű rost, jód, kálium, biotin, magnézium és B6-vitamin is található bennük.

Mivel nagyon magas az antioxidáns-tartalma, az eper igazi „szupergyümölcs”, melyet érdemes rendszeresen fogyasztani, hiszen a benne található vegyületek nemcsak bizonyos betegségeket segítenek megelőzni, de az öregedést is lassítják. Ráadásul eperből viszonylag könnyű elfogyasztani a pozitív egészségügyi hatásokhoz szükséges mennyiséget!

Az eper számtalan egészségügyi hatása között találhatjuk például azt, hogy hozzájárul a vércukorszint normalizálásához , és megelőzi a vércukorszint hirtelen megugrását. Ez a hatása még akkor is érvényesül, ha egyszerű szénhidrátok elfogyasztása után eszünk epret!

A benne található fitonutrienseknek erőteljes gyulladáscsökkentő hatása is van, ezzel pedig a szervezetünkben található, krónikus gyulladások ellen is jót tesz, ha rendszeresen fogyasztunk epret (vagy más bogyós gyümölcsöt). A krónikus gyulladások károsíthatják például az érfalakat, de fokozhatják az ekcémára való hajlamot is. Az eper egyik legtöbbet tanulmányozott hatását a szívre és az érrendszerre gyakorolja. A rendszeres eperfogyasztás segítségével csökkenthető a koleszterinszint, megelőzhető az érfalak károsodása is. Az eper, gyulladáscsökkentő, antioxidáns tápanyagainak a segítségével hozzájárulhat bizonyos daganatos betegségek (emlő-, méhtesti-, bélrendszeri és nyelőcsőrákok) megelőzéséhez is.

Az eper számos pozitív élettani hatással bír

Sajnos az egyik legromlandóbb gyümölcsök közé tartozik, alig 2-3 nap kell ahhoz, hogy a benne lévő hasznos tápanyagok bomlásnak induljanak, ezért lehetőleg közvetlenül azelőtt szerezzük be, hogy elkészítenénk vagy elfogyasztanánk. A tökéletes eper élénk színű és nagyon illatos, feszes húsú és telt, nincsenek rajta foltok, nyomódások vagy penész. Az eper leszedés után nem érik tovább, ezért nem érdemes megvenni azt a gyümölcsöt, mely nagyon halvány, sárgás vagy zöldes színű, ez ugyanis savanyú lehet és nem is fog tovább édesedni. Bár a hatalmas gyümölcsök nagyon látványosak, a közepes méretű eprek sokkal finomabb ízűek.

A különböző ételkészítési eljárások, mint a sütés vagy a párolás, jelentősen csökkentik az eperben található jótékony vegyületek mennyiségét, ezért a legjobb nyersen, alaposan megmosva fogyasztani a gyümölcsöt. Bár a legtöbben csak úgy magában elnassolják, az eper nagyszerű változatosságot kínálhat salátába, joghurtba vagy kefirbe keverve, esetleg más gyümölcsökkel és zöldségekkel összeturmixolva.

Forrás: hazipatika.com