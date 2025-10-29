Észrevétlen hibák miatt lehet magasabb a vérnyomás 

Tudtad, hogy akár 10–15 Hgmm-rel is magasabb lehet a mért vérnyomás attól függően, hogy hogyan ülsz, mit ittál előzőleg, vagy mennyire szoros a mandzsetta? A legtöbb mérési hiba könnyen elkerülhető lenne – csak tudni kell, mire figyelj.

A vérnyomásmérés egyszerűnek tűnik: felcsatolod a mandzsettát, megnyomod a gombot, és máris megvan az eredmény. A valóságban viszont rengeteg apróság torzíthatja a kapott értékeket. Gyakori, hogy valaki magas vérnyomásra gyanakszik, miközben valójában a mérési körülmények vagy a testtartás okozza a kiugrást. Mindez nemcsak felesleges aggodalmat, hanem téves kezelési döntést is eredményezhet.

A leggyakoribb hibák vérnyomásmérésnél

A vérnyomás a szív- és érrendszer egyik legfontosabb mutatója, ezért ha pontatlanul méred, az félrevezető lehet. Ha a készülék túl magas vagy túl alacsony értéket mutat, könnyen félreértelmezheted egészségi állapotodat. Egy 2022-es kutatás szerint a mérési hibák miatt sok embernél tévesen állapítanak meg magas vérnyomást – vagy épp nem ismerik fel időben a problémát. A jó hír viszont, hogy a hibák többsége egyszerű odafigyeléssel megelőzhető. Lássuk tehát a legtöbbször előforduló hibákat.

Türelmetlenség: mindig kell öt perc nyugalom

Az egyik leggyakoribb hiba, ha nem hagysz elég időt a pihenésre mérés előtt. A rohanás, a stressz vagy akár egy rövid beszélgetés is megemelheti a vérnyomást. A szakértők szerint, ha nem ülsz nyugodtan legalább öt percig, az eredmény akár 8-15 Hgmm-rel is magasabb lehet a valósnál. Mielőtt elindítod tehát a készüléket, ülj le egy csendes helyen, támaszd meg a hátad, és lélegezz egyenletesen. Ne beszélj, ne mozogj, csak lazíts néhány percig.

Rossz méretű mandzsetta

Sokan nem is gondolnák, de a rossz mandzsettaméret szintén a hibás értékek egyik leggyakoribb oka. Ha a mandzsetta túl kicsi, a vérnyomás magasabbnak, ha túl nagy, alacsonyabbnak tűnhet. A megfelelő mandzsetta kiválasztásánál fontos, hogy a belső, felfújható gumitömlő szélessége a felkar kerületének körülbelül 40 százaléka, hossza pedig mintegy 80 százaléka legyen. Fontos az is, hogy a mandzsetta közvetlenül a bőrödre kerüljön – ne ingujjra vagy pulóverre.

Helytelen testtartás

Sokan úgy mérnek, hogy közben a karjuk lóg, a lábuk keresztben van, vagy a hátuk nincs megtámasztva. Ezek mind befolyásolhatják az eredményt. Ha a karod nincs szívmagasságban, a mért érték torzulhat: alacsonyabb lesz, ha a kar a szív fölött van, és magasabb, ha alatta. Mérés közben ülj tehát kényelmes, háttámlás széken, a talpad legyen a földön, és támasszd meg a karodat az asztalon vagy egy párnán, nagyjából a szíved magasságában.

Koffein, cigaretta, teli hólyag – láthatatlan befolyásolók

Nemcsak a testhelyzet, hanem mindennapi szokások is torzíthatják a mérést. A kávé, a cigaretta, de még egy teli hólyag is átmenetileg megemelheti a vérnyomást. A hideg szoba, a beszélgetés vagy a szoros ruha szintén elronthatja az eredményt. Éppen ezért mérés előtt legalább fél órával már ne igyál kávét, ne dohányozz, és menj el előtte a mosdóba.

A készülék is hibázhat

Olykor előfordul, hogy hiába tartasz be minden szabályt, mert maga a készülék nem megbízható. Sok otthoni vérnyomásmérő nem klinikailag tesztelt, vagy már régen nem ellenőrizték a pontosságát. Ez akár több tíz Hgmm-es eltérést is okozhat. Tipp: érdemes olyan vérnyomásmérőt választani, amely CE-jelöléssel ellátott, klinikailag validált (ESH, BHS vagy AAMI szabvány szerint), és orvostechnikai eszközként van forgalomban, továbbá évente egyszer hasonlítsd össze az otthon kapott eredményt orvos ált mért értékekkel.

Otthoni mérés – apró odafigyelés, nagyobb biztonság

A rendszeres otthoni vérnyomásmérés segíthet, hogy valós képet kapj állapotodról. A szakértők azt javasolják, hogy reggel – étkezés és gyógyszerbevétel előtt –, valamint este is mérj, és minden alkalommal kétszer-háromszor ismételd meg a mérést. Az eredményeket érdemes feljegyezni és megmutatni háziorvosodnak. Ha az otthon mért értékek nagyon eltérnek a rendelőben kapottaktól, érdemes megnézni, nem a mérési mód okozza-e a különbséget.

Forrás: hazipatika.com