Ez az étel okozza a legnagyobb károkat az alvásminőségedben

Hiába fekszünk le időben, és kapcsoljuk ki a képernyőket, az alvás minősége mégis romolhat – gyakran egyetlen, az esti órákban elfogyasztott étel miatt.

Sokan az alvászavarok okát a stresszben, a túl sok képernyőidőben vagy a koffeinben keresik, pedig a probléma gyakran a vacsora időzítése és összetétele. Az emésztőrendszer „éber üzemmódban” tartása nemcsak az elalvást nehezítheti meg, hanem az éjszakai regeneráció minőségét is ronthatja. Ha megteheted, lefekvés előtt már ne egyél! Ha azonban mégsem bírod ki, a Cleveland Clinic dietetikusa szerint bizonyos ételek akkor sem férnek bele.

Miért nem tudok aludni?

Ha nehezen alszol el vagy éjszakánként megébredsz, annak természetesen több oka lehet, az viszont biztos, hogy a késő este elfogyasztott, magas zsírtartalmú ételek – például bő olajban sült fogások, gyorsételek, zsíros húsok vagy tejszínes, nehéz ételek – jelentik a legnagyobb terhelést az éjszakai pihenés szempontjából.

Ez azért van, mert a zsírt lassabban emészti meg a szervezetünk, így az a regeneráció helyett az intenzív emésztésre fordítja az energiát. A gyomor teltségérzete, a fokozott gyomorsavtermelés és az esetleges reflux tünetei mind megnehezítik az elalvást, illetve gyakoribb éjszakai felébredést okozhatnak.

Az esti anyagcsereterhelés veszélyei

A szervezetünk éjszakára természetes módon lelassul. Csökken a testhőmérséklet, mérséklődik az anyagcsere, és megindulnak a helyreállító folyamatok. Egy nehéz vacsora azonban „éber” állapotban tartja az emésztőrendszert.

A késő esti, nagy kalóriatartalmú étkezés:

fokozhatja az inzulintermelést;

megemelheti a vércukorszintet;

növeli a szimpatikus idegrendszer aktivitását;

rontja a mélyalvási fázisok arányát.

Ez különösen problémás, mert a mélyalvás kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, a hormonális egyensúly fenntartásában és a mentális regenerációban.

Refluxot és mikroébredéseket is okozhat

A zsíros ételek lazítják a nyelőcső alsó záróizmát, ami elősegítheti a gyomorsav visszaáramlását. A savas irritáció nemcsak kellemetlen, hanem sokszor észrevétlen mikroébredéseket is okozhat. A refluxos panaszokkal élők esetében tehát különösen fontos, hogy lefekvés előtt legalább két-három órával már ne fogyasszanak nehéz ételeket, mert ez jelentősen ronthatja az alvás minőségét.

Nemcsak a minőség és a mennyiség, az időzítés is számít

Nem kizárólag az étel típusa, hanem az elfogyasztás időpontja is meghatározó. Ha ugyanis a szervezetnek nincs elegendő ideje az emésztésre lefekvés előtt, az:

nyugtalan alvást;

gyakoribb felébredést;

reggeli fáradtságot;

illetve puffadást, diszkomfortérzetet okozhat.

Az ideális vacsora könnyű, mérsékelt zsír- és cukortartalmú, kisebb mennyiségű, és legkésőbb két-három órával lefekvés előtt történik.

Vacsorára jó választás

grillezett csirke vagy hal párolt zöldséggel

natúr joghurt kevés maggal

teljes kiőrlésű pirítós sovány feltéttel

egy könnyű zöldségleves

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)