Ételek, amelyek védik a szívet

Szívünk egészségéért sokat tehetünk azzal, ha odafigyelünk arra, mit eszünk. Mutatjuk, milyen, egészséges zsírokban gazdag élelmiszert ajánlott rendszeresen a tányérra tenni.

Az avokádó egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdag gyümölcs, ezért gyakran szerepel az egészséges, magas zsírtartalmú ételek listájának élén. Ugyanakkor számos más olyan élelmiszer is létezik, amelyeket érdemes beépítened az étrendedbe, ha szeretnéd támogatni a szívedet.

Egészséges zsírok

A VerywellHealth.com cikke alapján mutatunk öt, tápanyagban gazdag alternatívát, amelyek értékes zsírokat tartalmaznak.

Íme öt szívbarát élelmiszer:

A szardínia zsíros halfajta, ezért jelentős mennyiségű gyulladáscsökkentő omega-3 zsírsavat tartalmaz. Egy 30 grammos adagban körülbelül 3,2 gramm található ezekből a hasznos tápanyagokból. Az omega-3 zsírsavak segíthetnek csökkenteni a vérzsírszintet és javítani az erek működését .

. A dió különösen gazdag gyulladáscsökkentő hatású többszörösen telítetlen zsírsavakban : egy körülbelül 30 grammos adag közel 16 grammot tartalmaz belőlük. Kutatások szerint azoknál, akik sok alfa-linolénsavat (ALA) fogyasztanak, alacsonyabb lehet a szívbetegségek kialakulásának kockázata. A dió emellett polifenolos antioxidánsokban is bővelkedik , amelyek segíthetnek megvédeni a sejteket a krónikus betegségekhez vezető károsodásoktól.

: egy körülbelül 30 grammos adag közel 16 grammot tartalmaz belőlük. Kutatások szerint azoknál, akik sok alfa-linolénsavat (ALA) fogyasztanak, alacsonyabb lehet a szívbetegségek kialakulásának kockázata. , amelyek segíthetnek megvédeni a sejteket a krónikus betegségekhez vezető károsodásoktól. A chiamag kiváló forrása a gyulladáscsökkentő hatású többszörösen telítetlen zsírsavaknak. Egyetlen 30 grammos adag nagyjából 6,7 gramm ilyen egészséges zsírt biztosít. Emellett jelentős mennyiségű rostot és magnéziumot is tartalmaz , amelyek hozzájárulhatnak az egészséges vércukor– és koleszterinszint fenntartásához.

, amelyek hozzájárulhatnak az egészséges vércukor– és koleszterinszint fenntartásához. A magvajak, köztük a mandulavaj, remek forrásai az egészséges zsíroknak, különösen az egyszeresen telítetlen zsírsavaknak. Két evőkanál mandulavaj például több mint 10 gramm ilyen zsírsavat tartalmaz. Fogyasztásával kalciumhoz és magnéziumhoz is juthatsz, valamint E-vitaminhoz , amely antioxidánsként támogatja az immunrendszer megfelelő működését.

, amely antioxidánsként támogatja az immunrendszer megfelelő működését. Az extra szűz olívaolaj az egyik legismertebb forrása az egészséges, egyszeresen telítetlen zsírsavaknak. Egy adag körülbelül 10,6 gramm ilyen zsírt tartalmaz, emellett antioxidáns hatású fenolos vegyületekben is gazdag. A szakértők szerint napi két evőkanál extra szűz olívaolaj fogyasztása már néhány hét alatt kedvező hatással lehet a szív egészségére. Ráadásul nemcsak a szív- és érrendszert támogathatja: kutatások arra utalnak, hogy az extra szűz olívaolajban gazdag étrend hozzájárulhat egyes krónikus betegségek, például a cukorbetegség és bizonyos daganatos megbetegedések kockázatának csökkentéséhez is.



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