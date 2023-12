Ételek, amelyektől magas lesz a vérnyomás

Egyéb tényezők mellett étrendünk is nagyon fontos szerepet játszik vérnyomásunk alakulásában.

A magas vérnyomás, avagy a hipertónia népbetegség, hiszen a magyar felnőttek több mint harmada érintett. Sok esetben semmilyen tünet nem jelzi a problémát, amely azonban kezeletlenül súlyos szövődményekhez vezethet. A magasvérnyomás-betegség kialakulása mögött legtöbbször genetikai és életmódbeli tényezők együttes hatása áll, ami ugyanakkor azt is jelenti, hogy sokat tehetünk a mindennapokban a megelőzésért, illetve a szövődmények kockázatának minimalizálásáért. A rendszeres testmozgás, az egészséges testsúly megőrzése, a stressz csökkentése és a dohányzás kerülése egyaránt nélkülözhetetlen eleme ennek, akárcsak a helyes táplálkozás.

Amikor étkezésünkről beszélünk, különösen fontos szempont a só-, pontosabban a nátriumbevitel. Ez az ásványi anyag ugyanis közismerten fokozza a vérnyomást, éppen ezért ügyelnünk kell arra, hogy ne lépjük túl a napi ajánlott beviteli szintet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint felnőtteknek naponta legfeljebb 5 gramm sót (2 gramm nátriumot) lenne szabad fogyasztaniuk. Ehhez képest a legutóbbi, 2019-es hazai táplálkozási felmérés szerint a magyar férfiak 16,1, a nők 12,3 gramm sót visznek be átlagosan mindennapos táplálkozásuk során. Ha tehát az a kérdés, hogy mely ételekkel lenne érdemes óvatosabban bánnunk vérnyomásunk érdekében, akkor a sótartalomra mindenképpen nagy figyelmet kell fordítani.

Kenyér

Az említett felmérésből az is kiderült, hogy arányaiban a legtöbb sót a fehér és félbarna kenyerekkel visszük be. Egyetlen szelet ugyanis 80-230 milligramm sót is tartalmazhat. Hasznos lehet, ha inkább teljes kiőrlésű kenyeret fogyasztunk, illetve alkalmanként helyettesíthetjük például tortillával. Továbbá egyszerű, de nagyszerű megoldás, ha szendvics gyanánt nyitott szendvicset készítünk otthon, azaz nem teszünk egy második kenyérszeletet a feltét fölé.

Feldolgozott húsfélék

Felvágottak, kolbászok, virslik, szalonnák és húskonzervek – számos feldolgozott húsfélének rendkívül magas a sótartalma. Nem meglepő tehát, hogy a magyar felnőttek nátriumbevitelének igen nagy része ebből a forrásból származik. A hazai táplálkozási ajánlás, az Okostányér is azt tanácsolja, hogy tartsunk hetente legalább két húsmentes napot, valamint feldolgozott húsipari termékeket legfeljebb alkalmanként és kis mennyiségben együnk.

Ételszószok

Bár aligha gondolnánk ezekre, valójában a különféle ételszószok is gazdagok nátriumban. Fontos tehát észben tartani, hogy a sült krumplira csorgatott ketchup, a szendvicsbe nyomott majonéz, vagy például a salátára öntött dresszing is jelentősen megdobhatja sóbevitelünket, noha nem feltétlenül sós az ízük. Hasonlóképpen óvatosan kell bánni a szójaszósszal is.

Pizza

Mindegy, hogy gyorsfagyasztott vagy a kedvenc pizzériánkból hozattuk, a pizza rendszerint nagyon magas sótartalommal bír. Éppen ezért a pizzázást érdemes a valóban különleges alkalmakra tartogatni egyfajta bűnös élvezetként. Hasznos továbbá, ha inkább házilag készítjük el: minél vékonyabb tésztával, a feltétben mennyiségileg inkább a friss zöldségeket előnyben részesítve a húsfélék, sajtok és szószok helyett. Ezenkívül a gyorséttermi ételekkel általánosságban véve csínján kell bánni.

Alkohol

A nátriumhoz hasonlóan az alkohol is fokozza a vérnyomást. Egy toxikus, függőséget okozó, rákkeltő vegyületről van szó. A WHO állásfoglalása szerint nem létezik biztonságos beviteli határérték az alkohol kapcsán. A legjobb tehát, ha egyáltalán nem iszunk szeszes italokat. Az amerikai közegészségügyi hivatal (CDC) ezzel együtt férfiak számára napi kettő, nők számára egy italban húzza meg a még elfogadható mértéket. Egy ital hozzávetőleg 3,5 deciliter sörnek, 1,5 deciliter bornak vagy 4 centiliter röviditalnak felel meg.

Érdemes szót ejteni arról, hogy bár kétségtelenül előnyös, de önmagában nem elegendő az, ha az elkészült ételeket már nem sózzuk meg külön az asztalnál ülve. A legtöbb sót ugyanis feldolgozott élelmiszerekkel fogyasztjuk el, ezért bolti vásárlás előtt érdemes mindig ellenőrizni az élelmiszerek címkéjét. Általánosságban – mint az a Magyar Kardiológusok Társasága honlapján olvasható – akkor beszélhetünk alacsony sótartalomról, ha az adott étel 100 grammjában kevesebb mint 0,2 gramm nátrium (0,5 gramm só) található.

Forrás: hazipatika.com