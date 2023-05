Ezek a legjobb sportok gyerekeknek

„Fizikai aktivitási piramis gyerekeknek” néven osztott meg egy infografikát a napokban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Mutatjuk, milyen mozgásformákat ajánlanak a szakértők a családok legfiatalabb tagjainak.

Rossz, ha több mint egy órát ül a gyerek egybefüggően, ezért ajánlott kerülni a hosszú ideig tartó tévénézést, számítógépezést és videójátékozást – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által nemrégiben közzétett infografika. A szakemberek az inaktivitás helyett azt javasolják a gyerekeknek, hogy mindennap legyenek aktívak, és amikor csak tehetik, válasszák a mozgást.

A tökéletes mozgásformák

A szakemberek szerint számos mozgásforma tökéletes a gyerekek számára. Ráadásul egyedül, a barátaikkal és családjukkal is többféle sportot űzhetnek. Az NNK ajánlása szerint jó választás egyebek mellett a görkorcsolyázás, a rollerezés, a biciklizés, az ugrókötelezés, a táncolás, az úszás, illetve a focizás és más labdajátékok is. De egy kiadós séta vagy egy izgalmas túra is nagyszerűen átmozgathatja a család apraját-nagyját.

Az iskolai szünetekben is mozogjanak minél többet!

Az NNK rámutatott arra is, hogy az egészséges és aktív élet szerves része az is, hogy a gyerekek – ha lehetőségeik és az időjárási körülmények engedik – gyalog vagy kerékpárral járjanak az iskolába, illetve a lift helyett inkább a lépcsőt használják. A tanórák közötti szünetekben pedig jobb, ha nem a padban ücsörögnek a kisdiákok. Ösztönözzük tehát arra őket, hogy inkább mozogjanak a teremben vagy az iskolaudvaron. Mindezek mellett a kertészkedés, illetve a házi kedvencekkel való sétálás és játék is jól átmozgathatja őket.

