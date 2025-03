Ezért ébredünk fel hajnalban

Te is riadtál már fel álmodból hajnali 3 és 4 óra között? Arra, hogy miért pont ekkor ébredünk meg, több magyarázat is létezik.





Stressz és szorongás

A hajnali ébredések és a nehezített visszaalvás egyik legfőbb oka a stressz. Éjszaka ráadásul rendszerint a szorongások is felerősödnek, amely miatt bárki könnyedén felriad.

Hormonszintek felborulása

Hajnali 3-4 óra környékén jellemzően emelkedni kezd a testhőmérséklet. Eközben pedig felborul egyes hormonok, pontosabban a melatonin, a szerotonin és a kortizol egyensúlya.

Vércukorszint-csökkenés

Ha gyakran felébredünk hajnali 3 óra környékén, azt a vércukorszint hirtelen csökkenése is okozhatja. Közben pedig nő a kortizol- és az adrenalniszint.

Forrás: HáziPatika