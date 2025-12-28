A fahéj titkai: 5 mód, ahogy támogatja a szervezetet

A fahéj – ez a jól ismert, illatos fűszer – nem csupán a finom édességek és meleg italok ízesítője lehet, hanem jótékony egészségügyi hatásokkal is bírhat.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy fűszer önmagában nem „csodaszer” – orvosi kezelés helyettesítésére nem alkalmas –, de sokszor kis változtatásokkal, tudatos használattal hozzájárulhat az egészséges életmódhoz.

Ezért érdemes fahéjat használni

A fahéj, különösen a benne található cinnamaldehid és polifenolok révén, hatékony antioxidáns. Segíthet semlegesíteni a szabad gyököket és csökkenteni az oxidatív stresszt, ami fontos szerepet játszik a sejtek védelmében és a gyulladásos folyamatok mérséklésében.

A fahéj csökkentheti a „rossz” LDL-koleszterint és a triglicerideket, miközben enyhén emelheti a „jó” HDL-koleszterint.

A fahéj emésztést segítő hatását is sokan ismerik. Segíthet csökkenteni az étkezés utáni puffadást, diszkomfortérzést, és hozzájárulhat a gyomor nyugalmához . Illóolajai enyhe izomlazító hatással is rendelkeznek a bélrendszerben.

A fahéj támogatja az éhomi vércukorszint csökkentését és javíthatja az inzulinérzékenységet. Bár nem helyettesíti a cukorbetegség kezelését, rendszeres, kis mennyiségű fogyasztása (1-6 gramm naponta) kiegészítő hatású lehet a vércukorszint egyensúlyában.

Kutatások szerint a fahéj mérsékelheti a menstruációs görcsöket, gyulladáscsökkentő és izomlazító tulajdonságai révén.

