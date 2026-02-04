Évente több mint 100 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak Ukrajnában

Február 4-én világszerte a rákellenes világnapot tartják, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az onkológiai betegségek megelőzésének, korai felismerésének és hatékony kezelésének fontosságára.

Ukrajnában évente több mint 100 ezer új daganatos megbetegedést regisztrálnak. A hivatalos adatok szerint a nők körében leggyakrabban emlőrák (22,2%) és méhnyakrák (10,1%) fordul elő, míg a férfiaknál a prosztatarák (14,9%), valamint a légcső, a hörgők és a tüdő rosszindulatú daganatai (13,3%) a leggyakoribbak.

Ukrajnában immár harmadik éve valósul meg a Nemzeti Onkológiai Betegségellenőrzési Stratégia 2030-ig elnevezésű program, amely átfogó állami megközelítést biztosít a rák elleni küzdelemben.

Az onkológiai betegségek diagnosztikája és kezelése térítésmentes az Orvosi Garanciaprogram keretében, 2026-ban a finanszírozást 7,53 milliárd hrivnyára növelték.

Az elmúlt két évben több mint 1,8 millió ember vett részt korai szűrővizsgálatokon, míg 2025-ben több mint 170 ezer beteg részesült speciális onkológiai kezelésben. Az állam bővíti a gyógyszerellátást és az egészségügyi infrastruktúrát, miközben kiemelt hangsúlyt kap a megelőzés, az egészséges életmód és a szűrőprogramok.

2025-től az onkológiai gyógyszerek először bekerültek a „Hozzáférhető gyógyszerek” elnevezésű programba, így az emlőrákban szenvedő páciensek elektronikus recept alapján ingyenesen vagy részleges térítéssel juthatnak hozzá a hormonkezeléshez szükséges készítményekhez.

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése is folyamatos. A kórházakba már 21 lineáris gyorsítót szállítottak a sugárterápiás kezelésekhez.

A megelőzés az onkológiai küzdelem egyik legfontosabb pillére. 2025-ben elindult az ingyenes HPV elleni védőoltás a 12–13 éves lányok számára, emellett országszerte működnek szűrőprogramok.

A szakemberek hangsúlyozzák: számos daganatos betegség megelőzhető az életmód megváltoztatásával, így a dohányzás elhagyásával, a rendszeres testmozgással, az egészséges táplálkozással, a testsúly kontrolljával és az erős UV-sugárzás elleni védelemmel.

A korai diagnózis és az időben megkezdett kezelés közvetlenül befolyásolja a betegség lefolyását és a túlélési esélyeket.

