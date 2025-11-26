Feketekömény: a magas koleszterin ellenszere

Japán kutatók szerint a gasztronómiában és a népi orvoslásban egyaránt előszeretettel alkalmazott feketekömény hatékony eszköz lehet a koleszterinszint csökkentésére.

A feketekömény (Nigella sativa), avagy kerti katicavirág Nyugat-Ázsiától Kelet-Európáig nagy területen őshonos virágzó növény, illetve termesztése több évezredes múltra tekint vissza. Magjait széles körben használják fűszerként, de olaja, porított formája és kivonata számos kultúra népi orvoslásában is fontos szereppel bír – írja a Science Alert. Modern kutatások eddig csak elvétve terjedtek ki rá gyógynövényként, mindazonáltal a kezdeti eredmények biztatóak. Feltételezések szerint a többi között az oxidatív stressz és a gyulladások mérséklése révén is előnyösen hathat az egészségre.

Így csökkenti a koleszterint a feketekömény

Egy, a Food Science & Nutrition című folyóiratban a közelmúltban megjelent tanulmány azonban egészen új oldaláról világítja meg a kérdést. Az Oszakai Metropolitan Egyetem (OMU) tudósai által vezetett klinikai kísérlet eredményei ugyanis arra utalnak, hogy a feketekömény a szív- és érrendszert is védi. A kutatócsoport 22 felnőttet vont be a vizsgálatokba, akik naponta 5 gramm feketeköményport fogyasztottak, és alig 8 hét után kimutathatóan javultak a koleszterinértékeik. Eközben a kontrollcsoportban, amelynek 20 tagja nem folytatott hasonló kúrát, nem jelentkezett ilyesfajta hatás.

A vérzsírértékek javulása hosszú távon mind a szívproblémák, mind a korai halálozás kockázatát csökkenti. A kutatók sejteken végzett laborvizsgálatok során igyekeztek arra is választ kapni, hogy minek köszönhető pontosan a feketekömény koleszterinszint-csökkentő tulajdonsága. Eredményeik alapján pedig arra a következtetésre jutottak, hogy a növény kivonata gátolja az adipogenezist – azt a folyamatot, amelynek során őssejtekből zsírsejtek képződnek a szervezetben. „Tanulmányunk határozottan arra utal, hogy a feketeköménymag hasznos funkcionális élelmiszer lehet az elhízás és az életmóddal összefüggő betegségek megelőzésében” – mutatott rá Akiko Kódzsima–Juasza, a tanulmány utolsó szerzője, az OMU professzora.

A koleszterinszint alakulásában többféle életmódbeli tényező is nagy súllyal esik latba. Ennél fogva a mindennapokban is sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a zsíranyagcsere-zavar nemkívánatos következményeit.

