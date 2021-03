Gyakori tévhitek az alvásról

Élete során szinte mindenki tapasztal alvászavarokat. Ezzel együtt sok tévhit és félreértés él a témával kapcsolatban.

Sokat lehet hallani, hogy a depressziósoknak nagyon fontos a sok alvás, pedig friss kutatások szerint ez nem feltétlenül igaz. Létezik egy extrém paradoxális inszomnia nevű jelenség, amit terápiaként is alkalmazni kezdtek náluk. A lényege, hogy a depresszióban szenvedők legalább egy éjszaka végig ébren maradjanak, ami segíthet a gyógyulásukban. Az elmélet szerint az ébren maradás sokkolja a szervezet belső óráját, ez váltja ki a pozitív hatást.

Ilyenkor kell szakemberhez fordulni

A Brightside.me témában készült összefoglalója szerint az sem igaz, hogy ha nem tudunk eleget aludni, a szervezetünk egy idő után majd hozzászokik a kevés alváshoz. Lehet, hogy a napközbeni bágyadtság, fáradtság egy idő után elmúlik, de sem a testünk, sem az agyunk nem fog ugyanolyan hatékonyan működni, mintha eleget aludnánk. Szintén téves, hogy ha sokat mozgolódunk, esetleg rángatózunk álmunkban, akkor az azt jelenti, hogy nem pihentető az alvás. A kisebb, automatikus mozgások abszolút normális részei az alvási folyamatnak. Aggódnunk csak akkor kell, ha a mozgások hosszúak és krónikusak, ha alva járunk, álmunkban agresszívan viselkedünk, vagy ha hallhatóan csikorgatjuk a fogunkat. Ezekben az esetekben érdemes lehet szakembert felkeresni.

Ezek is lehetnek az álmatlanság okai

Tévhit az is, hogy az álmatlanságot minden esetben mentális problémák okozzák. Igaz, hogy gyakran áll a háttérben pszichés probléma vagy stressz, de fizikai problémák is vezethetnek álmatlansághoz. Ezek közé tartozik a nyugtalan láb szindróma, hormonális változások, pajzsmirigyproblémák és egyes idegrendszeri problémák is, illetve a nők esetében menopauza alatt is gyakori az álmatlanság.

Az sem igaz, hogy aki jól akar aludni, annak mindennap ugyanakkor kell lefeküdnie és felkelnie. A szakértők szerint inkább az a fontos, hogy nagyjából ugyanakkor keljünk mindennap, akár hétköznap van, akár hétvége. Emellett legyünk tisztában azzal, hogy nem mindenkinek kell korán kelnie, mivel minden szervezet más. Ha nem muszáj felkelnünk reggel hatkor vagy hétkor, ne is kényszerítsük magunkat, hagyjuk, hogy a szervezetünk beállítsa a saját ritmusát, és aztán próbáljuk meg ahhoz tartani magunkat. Nem igaz az sem, hogy ha hét közben nem aludtunk eleget, akkor hétvégén bepótolhatjuk a lemaradást. Ez csak akut alvásmegvonás esetén működik. Ráadásul egy kutatás szerint azok, akik hét közben kevesebbet alszanak, hétvégén pedig próbálnak belehúzni, gyakrabban nassolnak vacsora után, és szednek fel súlyfelesleget emiatt.

Forrás: hazipatika.com