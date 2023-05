Gyógynövények torokfájásra

Az átmeneti időjárás bizony csalóka, sőt, egy hideg tavaszi hajnalon is kaphatunk tüdőgyulladást. De ilyenkor se ijedjünk meg, használjunk gyógynövényeket a fájdalmak enyhítésére!

Egy csípős hajnalon könnyen elérhet minket a megfázás és ennek egyik velejárója, a torokfájás, ami akár napokon keresztül is eltarthat. A gyógynövények ilyenkor is nagy segítségünkre lehetnek. Torokfájásra az alábbiak bármelyike kiváló gyógyír.

Zsálya

A zsálya kiváló fűszer ételeink ízesítésére, de torokfájás esetén is alkalmazhatjuk. Gyulladáscsökkentő, vírusölő, antibakteriális hatásának köszönhetően remekül alkalmazható a torok bárminemű problémája esetén. A mezei, a kerti és az orvosi zsálya is mind használható, így érdemes késő tavasszal-kora nyáron, valamint nyár végén gyűjteni és szárítani belőle, sokszor a kertekben is megtalálható gyógynövény. Egy csésze teához 1 púpozott evőkanál zsályát 5-8 percig forró vízben áztassunk, majd szűrjük le. Reggel és este 1-1 csészével igyunk meg belőle.

Mezei zsurló

A mezei zsurlót a népi gyógyászatban köhögésre használták, torokfájás esetén elsősorban gargarizálásra ajánlják. Ehhez forrázzunk le egy púpozott teáskanál zsurlót 2 dl forró vízben, majd 1-2 perc után szűrjük le. Naponta többször is öblögessünk vele.

Kakukkfű

A zsályához hasonlóan a kakukkfű sem csak az ételek ízesítésre, hanem különböző betegsége kezelésére is használható. A kakukkfű tea torokfájás esetén lehet kiváló gyógyszer, de remek baktérium- és gombaölő is, illetve fertőtlenítő hatású. Köhögés, torokfájás esetén 1 púpozott evőkanál kakukkfüvet forrázzunk le 2 dl vízzel. 5 percig hagyjuk állni, majd leszűrjük, és forrón elfogyasztjuk. Ha este köhögési roham törne ránk, szippantsunk bele illóolajába.

Kamilla

A kamilla remek fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően a legtöbb bajunk gyógyírt jelenthet. Teáját torokfájás esetén is fogyaszthatjuk, illetve gargarizálhatunk is vele. Ha önmagában nem szeretjük az ízét, adjunk hozzá egy kevés mézet, mely szintén remek gyógyszer a torokfájás enyhítésére.

És amit még használhatunk

A gyógynövények mellett a gyömbér és a fokhagyma is segítségünkre lehet. A gyömbérteához reszeljünk le 1 teáskanálnyi friss gyömbért, és adjuk 2 dl vízhez. A fokhagymából pedig reszeljünk egy gerezdet kevés mézbe, majd együk meg.

