Hat gyógyszermentes tipp gyomorégés ellen

Égő érzés a szegycsont mögött vagy savas íz a szájban? Mutatjuk a gyomorégés okait, valamint egyszerű életmódbeli tippeket a gyors enyhüléshez.

Gyomorégés akkor jelentkezik, amikor a gyomorsav visszajut a nyelőcsőbe – ezt nevezzük refluxnak. Kiváltó oka a gyomrot a nyelőcsővel elválasztó záróizom elégtelen működése. Az így fellépő irritáció égő érzést okoz a mellkas középvonalában, illetve esetenként savas szájízt, a torokban jelentkező gombócérzést, akár hátba kisugárzó fájdalmat vagy krónikus köhögést is. Kezelés nélkül a reflux hosszú távon nyelőcsőgyulladáshoz, -szűkülethez, ritkább esetben rákmegelőző elváltozáshoz, úgynevezett Barrett‑nyelőcső kialakulásához vezethet.

Gyomorégés ellen házilag

Ha a gyomorégés hetente két-három alkalomnál gyakrabban fordul elő, vagy súlyos tünetekkel — például nehézlégzéssel, nyelési nehézséggel, véres széklettel, fogyással — társul, úgy mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni vele. Az alkalomszerű panaszok ugyanakkor vény nélkül kapható gyógyszerekkel, valamint életmódbeli eszközökkel is enyhíthetők.

Étkezési szokások optimalizálása: egyél gyakrabban, de kisebb adagokat a nap folyamán, és figyelj arra, hogy lassan rágj meg minden falatot. A túl sok vagy túl gyors étkezés növeli a gyomornyomást, ami elősegítheti a sav visszaáramlását. Kerüld a fűszeres, zsíros, savas ételeket, valamint a koffeint és a csokoládét, mert ezek szintén gyakran provokálják a tüneteket.

Étkezés utáni testhelyzet: ne feküdj le közvetlenül evés után! Várj előtte legalább 2-3 órát. Ha már jelentkezik a gyomorégés, ülő vagy enyhén előredöntött testhelyzetben maradva szintén csökkentheted a sav visszaáramlását a nyelőcsőbe. Ha gyakran jelentkezik éjszaka a panasz, érdemes a fejet 15-20 centiméterrel megemelve lefeküdni aludni az ágyba.

Mozgás és testsúlykontroll: a rendszeres, könnyed testmozgás segít az emésztés gyorsításában, csökkentve a hasi nyomást, ami mérsékli a reflux tüneteit. A túlsúly megléte fokozza a gyomorban uralkodó nyomást, ezért az egészséges testsúly fenntartása hosszú távon szintén a megelőzés kulcsa. Gyomorégés esetén egy rövid étkezés után rövid séta enyhítheti a panaszokat.

Dohányzás és alkohol kerülése: a nikotin és az alkohol egyaránt lazítja a nyelőcső alsó záróizmát, így fokozza a reflux kockázatát. A dohányzásról való leszokás és az alkoholfogyasztás csökkentése nemcsak megelőző hatású, hanem a már jelentkező gyomorégés intenzitását is mérsékli.

Öltözködés és stresszkezelés: kerüld a szoros ruhákat, öveket és nadrágokat, amelyek növelik a hasi nyomást. Emellett a stressz is fokozhatja az emésztési problémákat. Relaxációs technikák, légzőgyakorlatok vagy rövid séták már a gyomorégés idején is segíthetnek csökkenteni a panaszok intenzitását.

Gyors enyhülésre víz és tej. Gyomorégés esetén egy pohár langyos víz vagy egy kevés alacsony zsírtartalmú tej elfogyasztása átmenetileg csökkentheti a sav irritáló hatását. Fontos, hogy kerüld a túl nagy mennyiséget, mert a túl sok folyadék növelheti a gyomornyomást.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)