Tíz gyulladáscsökkentő étel

A krónikus gyulladás sokáig rejtve maradhat, mégis jelentős szerepet játszik számos civilizációs betegség kialakulásában. Bár csodaszerek nem léteznek, a megfelelően összeállított étrend segíthet mérsékelni a szervezet gyulladásos folyamatait.

A gyulladás a szervezet természetes védekező folyamata – kisebb sérülések vagy fertőzések esetén segít a gyógyulásban –, ám amikor krónikussá válik, hosszú távon különböző egészségügyi problémákhoz, többek között ízületi fájdalomhoz, szív- és érrendszeri betegségekhez vagy metabolikus zavarokhoz vezethet. Bár egyetlen étel sem képes megszüntetni a gyulladást, bizonyos élelmiszerekben található növényi hatóanyagok, antioxidánsok és egészséges zsírok hozzájárulhatnak a gyulladásos folyamatok mérsékléséhez. A Good Food összeállítása alapján mutatjuk, melyik tíz étel nyújtja ebben a legnagyobb segítséget.

A legjobb gyulladáscsökkentő ételek

Zöld tea – A benne található polifenolok antioxidáns hatásúak, és segíthetik a szervezet gyulladás elleni küzdelmét.

– A benne található polifenolok antioxidáns hatásúak, és segíthetik a szervezet gyulladás elleni küzdelmét. Zsíros halak – A lazac, a hering, a makréla és más olajos halak gazdagok omega-3 zsírsavakban, amelyeknek gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak.

– A lazac, a hering, a makréla és más olajos halak gazdagok omega-3 zsírsavakban, amelyeknek gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak. Étcsokoládé – A nagy kakaótartalmú étcsokoládé polifenoljai antioxidáns hatásúak, és támogathatják az immunrendszer működését.

– A nagy kakaótartalmú étcsokoládé polifenoljai antioxidáns hatásúak, és támogathatják az immunrendszer működését. Bogyós gyümölcsök – Az eper, az áfonya és társai színes flavonoidokban és C-vitaminban gazdagok, ami segít a gyulladás elleni védekezésben.

– Az eper, az áfonya és társai színes flavonoidokban és C-vitaminban gazdagok, ami segít a gyulladás elleni védekezésben. Gránátalma – Magas antioxidáns- és rosttartalma miatt erősítheti a szervezet gyulladáscsökkentő folyamatait.

– Magas antioxidáns- és rosttartalma miatt erősítheti a szervezet gyulladáscsökkentő folyamatait. Diófélék és dióolaj – Különösen a dió kiváló omega-3 forrás, ami hozzájárulhat a gyulladási markerek csökkentéséhez.

– Különösen a dió kiváló omega-3 forrás, ami hozzájárulhat a gyulladási markerek csökkentéséhez. Olívabogyó és extra szűz olívaolaj – A mediterrán étrend alappillérei, a bennük található oleocanthal pedig hasonló módon hat, mint néhány gyulladáscsökkentő szer.

– A mediterrán étrend alappillérei, a bennük található oleocanthal pedig hasonló módon hat, mint néhány gyulladáscsökkentő szer. Kurkuma – A fűszerben lévő kurkumin nevű vegyület erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bír.

– A fűszerben lévő kurkumin nevű vegyület erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bír. Avokádó és avokádóolaj – Egészséges zsírokban és E-vitaminban gazdag, ami támogatja a sejtek védelmét.

– Egészséges zsírokban és E-vitaminban gazdag, ami támogatja a sejtek védelmét. Pisztácia – Rostban, egészséges zsírokban és antioxidánsokban bővelkedik, így szintén hasznos lehet a gyulladás mérséklésében.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)