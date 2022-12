Gyümölcs, amelyet gyakrabban kellene enni télen

A körte egy igazán finom, jellegzetes, édes ízű gyümölcs, amely számos jó tulajdonsága ellenére sem népszerű annyira, mint az alma. Az őszi-téli időszakban amúgy is kisebb a választék a friss hazai gyümölcsökből, így mindenképpen érdemes ilyenkor körtével színesíteni napi gyümölcsfogyasztásunkat.

A körtét az emberiség legalább 3 ezer éve ismeri, termeszti, és szinte az egész Földön fellelhető. Több mint 40 ezer fajtája ismert, de itthon ebből csak körülbelül 10 fajtát termesztünk. A különböző fajták külsejüket tekintve rendkívül változatosak, hiszen hosszuk a 4 centistől a 18 centisig, alakjuk a gömbszerűtől a klasszikus körteformáig, színük pedig sárgától a zöldön át a barnáig alakulhat. Ami azonban közös bennük, az az egyedi édes ízvilág és a jótékony egészségügyi hatások. Az Európai Friss Csapat – Az ízek ereje program összegyűjtötte, miért hasznos a körtefogyasztás, illetve hogyan használhatjuk fel ezt a gyümölcsöt.

Rengeteg vitamint és antioxidánst tartalmaz

A körte ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, hiszen található benne például kálium, kalcium, magnézium, vas, fluor és szelén, valamint A-, C-, E-, K- és B- vitaminok. Tartalmaz béta-karotinoidokat és más antioxidáns vegyületeket, az esszenciális és a szervezet által is előállított aminosavak valódi raktára. Fantasztikus összetétele miatt számos betegség természetes megelőzésében szerepet kaphat, de segít torokfájás és hangszálgyulladás esetén is. Fontos, hogy a körtét hámozatlanul fogyasszuk, mert a héja hatszor annyi antioxidánst tartalmaz, mint a gyümölcs húsa.

Jót tesz a szívnek és a vérnyomásnak

A körte kvercetintartalmának köszönhetően mérsékli a vérnyomást és óvja a szívet. A szív működését támogatja a körtében szintén megtalálható kálium is, amelynek a vércukorszint és a szervezet pH-értékének szabályozásában is fontos szerepe van.

Segíti az emésztést

A körte rostban gazdag, ami egyensúlyban tartja a vércukrot és jótékonyan hat az emésztésre is. A rostos étrenddel kapcsolatban a közelmúltban publikált kutatási anyagok rámutattak, hogy pozitívan befolyásolhatja az immunrendszer működését és mérsékelheti a gyulladások előfordulását. Ha diéta részeként, kúraszerűen fogyasztunk körtét, akkor magas rosttartalma miatt csökkenti a gyomorsavtermelést és a bélgyulladást is. A benne lévő pektin szintén az emésztést segíti, jó hatással van a belek működésére, és ideális a méregtelenítéshez.

Vásárlási és tárolási tippek

A körte ősszel és télen is könnyen beszerezhető, jól tárolható gyümölcs, azonban van néhány dolog, amelyre érdemes odafigyelni. Először is mindig gondoljuk át, mire szeretnénk használni a körtét, és annak megfelelően vásároljunk belőle. Pároláshoz, smoothie-hoz vagy süteményhez megfelelőek az érett, puha gyümölcsök, míg egy gyümölcssalátába sokkal jobbak a kicsit keményebb körték. Rothadt vagy penészes folt viszont semmiképp ne legyen rajta.

Ha érett gyümölcsöt vásároltunk, akkor azt hűtőben 1-2 napig tárolhatjuk, de ajánlatos mielőbb elfogyasztani. A nagyon érett gyümölcsöket, ha lehet, azonnal dolgozzuk fel, ha azonban mégis tárolnánk, arra ügyeljünk, hogy más gyümölcsöt ne tegyünk melléjük, mert az akkor könnyebben megromlik.

Sokszínű felhasználás

A körtét rengeteg módon felhasználhatjuk: lehet belőle leves, akár egy kis fahéjjal megbolondítva, eltehetjük lekvárnak vagy kompótnak, készíthetünk belőle fűszeres chutneyt, vagy épp mézes mártást, megtölthetjük, de kínálhatjuk húsok mellé köretnek is. Ha süteményben gondolkodunk, mindenképpen érdemes kipróbálni az Európai Friss Csapat program séfje, Bernáth József mandulás körtetorta receptjét. Emellett a körtét felhasználhatjuk smoothie-khoz és gyümölcslevekhez is.

Különösen finom csemege az aszalt körte, de vörösborban párolva egy gombóc fagylalttal nemcsak finom, hanem nagyon mutatós desszert is. Ha valami sós dologra vágyunk, a körtét akkor is bevethetjük, mert kitűnően illenek hozzá a különböző markánsabb ízű sajtok, mint például a kéksajt vagy a camembert. Akár salátába, rizottóba, tésztaszószba is beépíthetjük, de leveles tésztába is tölthetjük a camembert-rel együtt. Akár édesen, akár sósan készítjük el a körtét, egy kis dióval mindig feldobhatjuk.

