Három gyermek és egy fiatal felnőtt kapott szén-monoxid-mérgezést Huszton
Újabb esetet regisztráltak szén-monoxid-mérgezés miatt Kárpátalján: Huszt városában négyen kerültek kórházba, köztük három kiskorú – tudatta a Novini Zakarpattya.
A tragédia 2026. január 10-én, kora este történt. 17:10 körül érkezett a bejelentés a Huszti Központi Kórházból a mentőkhöz, miszerint több személyt szállítottak be akut szén-monoxid-mérgezés tüneteivel.
Egy 2005-ös, egy 2010-es, egy 2012-es és egy 2019-es születésű személy szenvedett mérgezést.
A mérgezés valószínű oka a háztartási körülményekhez kapcsolódik: hibás szellőzés, gázkészülék vagy friss levegő hiánya vezetett a szén-monoxid (CO) felhalmozódásához, miközben az áldozatok ételt készítettek.
Jelenleg minden sérült orvosi felügyelet alatt áll, az orvosok folyamatosan értékelik állapotukat, és megadják a szükséges ellátást.
Hogyan védekezhetünk a szén-monoxid ellen?
A szén-monoxid színtelen, szagtalan és íztelen, ezért csak speciális érzékelővel lehet észlelni. A tűzoltóság az alábbi biztonsági szabályok betartását javasolja:
- Szellőztetés: Mindig nyissunk ablakot mikroventilációra, amikor gáztűzhelyet vagy vízmelegítőt használunk.
- Huzat ellenőrzése: Ellenőrizzük a kémény és a tüzelőberendezések huzatát használat előtt.
- Szén-monoxid-érzékelő: Telepítsünk CO-jelzőt, ami hangos riasztással figyelmeztet a veszélyre.