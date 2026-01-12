Három gyermek és egy fiatal felnőtt kapott szén-monoxid-mérgezést Huszton

Újabb esetet regisztráltak szén-monoxid-mérgezés miatt Kárpátalján: Huszt városában négyen kerültek kórházba, köztük három kiskorú – tudatta a Novini Zakarpattya.

A tragédia 2026. január 10-én, kora este történt. 17:10 körül érkezett a bejelentés a Huszti Központi Kórházból a mentőkhöz, miszerint több személyt szállítottak be akut szén-monoxid-mérgezés tüneteivel.

Egy 2005-ös, egy 2010-es, egy 2012-es és egy 2019-es születésű személy szenvedett mérgezést.

A mérgezés valószínű oka a háztartási körülményekhez kapcsolódik: hibás szellőzés, gázkészülék vagy friss levegő hiánya vezetett a szén-monoxid (CO) felhalmozódásához, miközben az áldozatok ételt készítettek.

Jelenleg minden sérült orvosi felügyelet alatt áll, az orvosok folyamatosan értékelik állapotukat, és megadják a szükséges ellátást.

Hogyan védekezhetünk a szén-monoxid ellen?

A szén-monoxid színtelen, szagtalan és íztelen, ezért csak speciális érzékelővel lehet észlelni. A tűzoltóság az alábbi biztonsági szabályok betartását javasolja:

Szellőztetés: Mindig nyissunk ablakot mikroventilációra, amikor gáztűzhelyet vagy vízmelegítőt használunk.

Huzat ellenőrzése: Ellenőrizzük a kémény és a tüzelőberendezések huzatát használat előtt.

Szén-monoxid-érzékelő: Telepítsünk CO-jelzőt, ami hangos riasztással figyelmeztet a veszélyre.

A mérgezés első tünetei: fejfájás, hányinger, szédülés és gyengeség. Ha ezek jelentkeznek, azonnal hagyjuk el a helyiséget, és hívjuk a 103-at.

