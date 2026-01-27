Professzor Háscsa János Ukrajna Érdemes Orvosa címet kapott

Rangos állami elismerésben részesült Prof. Dr. Háscsa János szülész-nőgyógyász: munkásságát az Ukrajna Érdemes Orvosa címmel jutalmazták. A kitüntetés több évtizedes gyógyító, oktatói és tudományos tevékenységének elismerése.

Háscsa János 1984-ben érettségizett Técsőn. Orvosi tanulmányait az Ungvári Állami Egyetem orvosi karán folytatta, ahol 1992-ben szerzett szülész-nőgyógyász szakorvosi képesítést. Pályáját megszakítva 1986 és 1988 között sorkatonai szolgálatot teljesített.

Tudományos munkássága korán kibontakozott: 1996-ban megvédte kandidátusi értekezését, majd 2007-ben doktori disszertációját is sikeresen megvédte. Oktatói tevékenységét 1997-ben kezdte meg az Ungvári Nemzeti Egyetem szülészeti-nőgyógyászati tanszékén óraadó tanárként, miközben az Ungvári Városi Szülészet szülész-nőgyógyászaként is dolgozott. Szakmai elhivatottságát és tudományos eredményeit 2009-ben professzori cím elnyerésével ismerték el.

A betegellátás fejlesztése iránti elkötelezettségét jelzi, hogy 2018-ban megnyitotta a Juno Nőgyógyászati Klinikát, amely azóta is a korszerű nőgyógyászati ellátás egyik fontos intézményévé vált a régióban.

Újabb mérföldkő pályafutásában, hogy 2025-től az Ungvári Nemzeti Egyetem szülészeti-nőgyógyászati tanszékének tanszékvezetőjeként folytatja munkáját.

Az Ukrajna Érdemes Orvosa cím nemcsak személyes siker, hanem elismerése annak a következetes szakmai és emberi munkának is, amellyel Prof. Dr. Háscsa János évtizedek óta szolgálja a betegek gyógyulását, az orvosképzést és az orvostudomány fejlődését.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma