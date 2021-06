Hasznos tanácsok kánikula idejére

Nemcsak a bőrünk, hanem a szervezetünk számára is veszélyt jelent a hőség. A Magyar Kardiológusok Társasága egészségeseket és szívbetegeket is óva int: 11 és 15 óra között ne legyenek napon, mert a leégés mellett hőgutát is kaphatnak.

A 30 fok feletti nappali hőmérséklet az egész szervezetünket próbára teszi. Míg az egészségesek könnyebben alkalmazkodnak a meleghez, a betegek, különösen a szívbetegek alaposan megszenvedik a nyarat. A hőség hatására ugyanis egyrészt erősen izzadunk, másrészt a perifériás erek kitágulnak, ezek a körülmények pedig a szokásosnál is jobban megterhelik a szívet. Jellemző ilyenkor a vérnyomás-ingadozás és az általános gyengeség, rosszullét. Magasabb az infarktusveszély is, emellett ödéma és trombózis is gyakrabban jelentkezhet.

Óvatosan a sportolással!

A vízháztartás ugyancsak könnyen felborulhat, ami különösen veszélyes a szívelégtelenségben szenvedőknél amúgy is gyakori veseproblémák mellett – főleg azokra nézve, akik rendszeresen szednek vízhajtó készítményeket. Rendkívül fontos tehát a folyadékpótlás, a kiszáradás ugyanis észrevétlenül is megtörténhet. Szintén gyakran okoz problémát a szívbetegek jelentős részénél fennálló érelmeszesedés. Ilyenkor az agy hiába adja ki a parancsot, hogy a szív pumpáljon több vért a szervezet megnövekedett igénybevétele miatt, a szívkoszorúerek ugyanis nem kellően átjárhatóak, így a szív oxigénhiányos állapotba kerülve nem lesz képes tartani a kívánt tempót.

A legfontosabb tanácsok kánikula idejére:

A dél körüli és kora délutáni órákat töltsük otthon, viszonylag hűvös, besötétített szobában.

Nagy melegben zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel akár többször is.

Az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást.

Éjjelente igyekezzünk szellőztetni a lakást.

A szabadban tartózkodást korlátozzuk a kora reggeli (6-10 óráig) és az esti órákra (18-22 óráig), és próbáljunk napközben árnyékos helyen pihenni.

Ha túl sokáig tartózkodtunk a szabadban, igyekezzünk legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezetünk kellően lehűl.

Csökkentsük a fizikai munkavégzést. Ne ilyenkor végezzük el a nagytakarítást, a fizikailag megterhelő munkákat.

Halasszuk el lehetőség szerint a befőzést, de legalább ne kezdjük az esti óráknál hamarabb, és közben folyamatosan szellőztessünk.

Az izzadás és párolgás miatt jelentősen megnő a folyadékveszteség, ezért elengedhetetlen a fokozott folyadékpótlás. Érdemes ásványvizet fogyasztani a sóveszteség miatt, ezáltal pótolva a szervezetünk számára szükséges nátriumot, káliumot, magnéziumot és kalciumot.

Ne fogyasszunk olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz.

Forrás: hazipatika.com