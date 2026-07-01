Hepatitis A-járvány gócpontját azonosították az Ungvári járásban

Hepatitis A-fertőzés gócpontját regisztrálták az Ungvári járásban található Drugetháza (Zaricseve) községben, a roma közösség körében. Az illetékes egészségügyi és járványügyi szolgálatok megkezdték a fertőzés lokalizálását és a továbbterjedés megakadályozását célzó intézkedéseket.

A településen folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi helyzet alakulását, fertőtlenítik a közösségi tereket, valamint fertőtlenítik azokat a közkutakat, amelyek nem csatlakoznak a központi vízellátó hálózathoz.

Az oktatási intézmények vezetői azt az utasítást kapták, hogy átmenetileg ne engedjék közösségbe azokat a gyermekeket, akik a fertőzés gócpontjából származnak, illetve azokat a kontakt személyeket, akik nem tették meg az egészségügyi hatóságok által előírt járványügyi intézkedéseket. Az érintettek csak orvosi igazolás birtokában, illetve – orvosi javaslatra – megelőző védőoltás felvételét követően térhetnek vissza az intézményekbe.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására, kerüljék a nagyobb tömegrendezvényeket, átmenetileg mellőzzék a játszóterek, strandok és egyéb közösségi helyek látogatását, valamint ne fürödjenek az Ung folyóban. Emellett kizárólag biztonságos vagy felforralt ivóvizet fogyasszanak – különösen akkor, ha az kútból származik –, továbbá alaposan mossák meg a kezüket, valamint a zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt.

A betegség elsősorban a gyermekekre és az idősekre jelent fokozott kockázatot. A hepatitis A legjellemzőbb tünetei közé tartozik a láz, az általános gyengeség, a hányinger, a hányás, az étvágytalanság, a jobb bordaív alatti fájdalom, a sötét színű vizelet, a világos széklet, valamint a bőr és a szemfehérje sárgás elszíneződése.

A szakemberek emlékeztetnek arra, hogy a vírusos májgyulladás A típusa a májat támadja meg, ugyanakkor a betegek többsége időben megkezdett orvosi ellátás mellett teljesen felépül. Tünetek jelentkezése vagy fertőzött személlyel történt érintkezés esetén haladéktalanul fel kell keresni a háziorvost, aki szükség esetén laboratóriumi vizsgálatot is elrendelhet.

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