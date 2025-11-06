Hepatitis B elleni vakcinát kapott Ukrajna

Ukrajna 122 900 adag hepatitis B elleni védőoltást kapott a gyermekek ingyenes oltására. Erről az egészségügyi minisztérium számolt be a hivatalos oldalán november 6-án.

„A kapott hepatitis B elleni oltóanyag a gyermekek oltására szolgál, és a megyék egészségügyi intézményei között osztják szét. A Megelőző Oltási Naptár szerint a gyermekeket 10 betegség ellen kell beoltani. Az oltás ingyenes, és az ország bármely egészségügyi intézményében elvégezhető, a háziorvossal vagy gyermekorvossal való konzultációt követően”

– áll a bejegyzésben.

A minisztérium jelentése szerint 2026. január 1-től Ukrajnában változik a vírusos hepatitis B elleni védőoltás ütemterve. Az oltásokat 2, 4, 6, és 18 hónapos korban fogják elvégezni. Ez a rendszer lehetővé teszi a modern kombinált vakcinák egyidejű alkalmazását több fertőző betegség ellen, ami csökkenti a gyermekek oltásainak számát.

Kárpátalja.ma