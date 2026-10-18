Hét étel, amelyben több a vas, mint a vörös húsban

Miben van sok vas a vörös húson kívül? Mutatunk 7 vasban gazdag ételt, amelyekkel változatosabbá teheted az étrendedet.

A vas nélkülözhetetlen ásványi anyag, hiszen fontos szerepet játszik az oxigén szállításában. Ha nem viszünk be eleget, a szervezetünkben idővel vashiány alakul ki, amely fáradtsággal, gyengeséggel és koncentrációs nehézségekkel is járhat. Sokan elsősorban a vörös húsokat tartják a legjobb vasforrásnak, pedig több állati és növényi eredetű élelmiszer is jelentős mennyiséget tartalmaz belőle.

Csirkemáj: kiemelkedő vasforrás, egy átlagos, 85 grammos adag közel 9,9 milligramm vasat tartalmazhat. Ráadásul állati eredetű, úgynevezett hemvasat biztosít, amelyet a szervezet általában könnyebben szív fel, mint a növényi élelmiszerekben található vasat.

Lencse: egy csészényi főtt lencse nagyjából 6 milligramm vasat tartalmaz. Levesként, főzelékként vagy salátaként is remek választás, a benne található vas felszívódását pedig C-vitaminban gazdag zöldségekkel, például paprikával is segítheted.

Tofu: a szójából készült tofu nemcsak fehérjében gazdag, hanem vasat is tartalmaz, egy adag akár 6 milligrammot is biztosíthat. Könnyen fűszerezhető, süthető és párolható, így húsmentes fogásokban is kitüntető szerepet kaphat.

Spenót: közismert növényi vasforrás, egy tányérnyi főtt spenót ugyanis hozzávetőleg 6 milligrammnyit tartalmaz. A benne lévő vas felszívódása kevésbé hatékony, mint az állati eredetű vasé, ezért érdemes C-vitaminban gazdag alapanyagokkal, például citromlével vagy paprikával párosítani.

Étcsokoládé: nagyjából 57 gramm, 45-69 százalékos kakaótartalmú csokoládé mintegy 4 milligramm vasat tartalmaz. Persze ettől még nem válik korlátlanul fogyasztható élelmiszerré, az energiatartalomra és a cukormennyiségre érdemes odafigyelni.

Paradicsomkészítmények: a friss paradicsomhoz képest a koncentráltabb paradicsomkészítményekből nagyobb mennyiségű vasat is bevihetsz. Egy csésze párolt paradicsom akár 4 milligramm vasat is tartalmazhat, emellett C-vitamint is biztosít, amely segíti a növényi eredetű vas felszívódását.

Osztriga: jelentős vasforrás, egy 85 grammos adag hozzávetőleg 8 milligramm vasat tartalmaz. Ráadásul a vas mellett más fontos tápanyagokat is biztosít, fogyasztásakor azonban érdemes a megfelelő hőkezelésre figyelni, mert a nyers kagyló ételfertőzést okozhat.

Forrás: hazipatika.com

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