Hét gyakori hiba, amit sokan elkövetnek gyógyszerszedéskor

A tabletták csak akkor hatnak, ha betartjuk a gyógyszerszedés szabályait.

Sok beteg meglepődik, de egy gyógyszer hatékonyságát legalább annyira befolyásolja az, hogyan, mikor és mivel veszi be, mint maga a hatóanyag. Ha rosszul használjuk a készítményt, az akár hatástalan is lehet, vagy nem a várt módon fejt ki hatást.

A gyógyszerszedés szabályai



Ne pakolgasd! Bár praktikusnak tűnhet a gyógyszert egy napi adagolóba átrakni, nem minden tablettát szabad kiszedni az eredeti csomagolásából. Egyes készítmények például fényérzékenyek, így gyorsabban veszíthetik el hatásukat, vagy összekeverhetővé válnak más szerekkel. Mindig olvasd el a készítmény leírását!

Ne törd szét! Elhúzódó hatású tablettákat soha ne törj össze, így ugyanis a hatóanyag nem a megfelelő helyen oldódik fel a szervezetben.

Soha ne vedd be fekve! Minimum ülj fel, amikor lenyeled! Fekvő helyzetben lassabban jut el a hatóanyag a gyomorba, sőt akár vissza is kerülhet a nyelőcsőbe, ami csökkentheti a hatást. És akkor a félrenyelés lehetőségéről még nem is beszéltünk.

Mindig vízzel vedd be! Kerüld a kávét, tejet, teát, gyümölcslét és a szénsavas italokat a gyógyszer bevételekor! Ezek ugyanis ronthatják a felszívódást vagy módosíthatják a hatóanyag működését.

Nem mindegy, hogy étkezés előtt vagy után! Egyes gyógyszereket étellel együtt kell bevenni, míg másokat éhgyomorra, a betegtájékoztató ezt mindig pontosan megadja. Ha nem ennek megfelelően szeded be, az lassabb hatást, vagy alacsonyabb hatékonyságot eredményezhet.

Ne egyszerre mindent! Ha több gyógyszert szedsz, azokat ne nyeld le egyetlen korty folyadékkal! Minden tablettát külön-külön, elegendő vízzel vegyél be, így a hatóanyag optimálisan szívódik fel. Ráadásul vannak bizonyos készítmények, amelyek bevétele között néhány óra szünetet kell tartani, ebben az orvos és a betegtájékoztató is segítségedre lehet.

Ha fájdalom, láz kínoz, így vedd be a tablettákat

Sokféle fájdalom- és lázcsillapító hatású készítmény, hatóanyag sorakozik a patikák polcain. Ezek közül az ibuprofen kiválóan alkalmas különböző, főleg gyulladásos eredetű fájdalmak csökkentésére és lázcsillapításra, ez gyógyszertárakban vény nélkül is kapható. Lehetőleg étkezés után vedd be, üres gyomorra szedve ugyanis gyomorirritációt, hosszabb távon pedig akár fekélyt is okozhat.

Amikor pedig antibiotikumra is szükség van

Gyakori, hogy a betegek nem fejezik be a teljes kúrát, csak addig szedik az antibiotikumot, amíg jobban nem érzik magukat. A kúrát azonban mindig végig kell csinálni az orvos utasítása szerint, mert ez biztosítja valamennyi kórokozó baktérium elpusztítását.

Mivel az antibiotikum az emésztőrendszerben lévő jó baktériumokat is elpusztítja, fontos, hogy probiotikumokkal újraépítsd ezeket. Éppen ezért

egyél natúr joghurtot, kefirt vagy savanyúkáposztát ! Ha probiotikus ételeket eszel, iktasd be őket tízóraira és uzsonnára, míg a főétkezésekkel együtt beveheted a gyógyszereket.

A patikában vény nélkül kapható probiotikummal is segíthetsz, hogy a gyomrod újra a régi legyen. Fontos, hogy az antibiotikumokat általában étkezéskor kell bevenni, de a probiotikumokkal ne így járj el! A legjobb, ha a gyógyszer és a probiotikum beszedése között legalább két óra eltelik, így érhetjük el a legmagasabb hatásfokot.

