Hét gyógyszermentes tipp a megfázás kezelésére

Nem kell rögtön gyógyszerhez nyúlni, ha megfázik: mutatunk 7 kevésbé ismert módszert, amely gyorsan segíthet enyhíteni a kellemetlen tüneteket.

Orrdugulás, kaparó torok, köhögés – a megfázás tünetei akkor is megkeseríthetik a napjainkat, ha egyébként nem számítanak súlyosnak. A jól ismert praktikák mellett azonban akad néhány kevésbé közismert módszer is, amelyek beválnak a betegség ellen.

Megfázás ellen gyorsan? Ez segíthet:

Vegyen egy meleg, nem forró zuhanyt! A párás levegő átmenetileg enyhítheti az orrdugulást. Forró vizes gőz fölé hajolni viszont nem ajánlott az égési sérülések veszélye miatt.

Ne erőltesse meg magát! A könnyű mozgás sem kötelező, ha rosszul érzi magát. Láz, izomfájdalom vagy erős levertség esetén inkább pihenjen, és csak fokozatosan térjen vissza az edzéshez!

Párologtasson! A túl száraz benti levegő fokozhatja a torok és az orr nyálkahártyájának irritációját. Fontos viszont, hogy bár a mérsékelt párásítás segíthet, a túl magas páratartalom viszont már kedvezhet a penésznek.

Pihenjen, amennyit tud, és emelje meg a fejét alvás közben! Ha éjszaka az orrdugulás miatt nehezen kap levegőt, azon a felsőtest enyhe megemelése segíthet. Ha pedig jobban alszik, a teste is gyorsabban gyógyul.

Egyen egy forró levest! Ez nemcsak folyadékot és tápanyagokat biztosít, hanem a meleg gőz átmenetileg az orrdugulást is enyhítheti. Különösen jól eshet, ha fáj a torka.

Gargalizáljon langyos, sós vízzel! Ez enyhítheti a torokfájást és a kaparó érzést. A vizet gargalizálás után köpje ki!

Igyon egy gyömbérteát! Ez kellemesen átmelegít, és enyhítheti a torokfájást. A megfelelő folyadékbevitel ráadásul betegség idején különösen fontos.

Forrás: hazipatika.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →