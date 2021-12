A hideg víz a legjobb fájdalomcsillapító

A hideg vizes fürdőzés segíthet a krónikus fájdalom enyhítésében. A különös gyógymódnak azonban veszélyei is vannak.

Hideg vizes fürdővel kezelte műtét utáni fájdalmát egy 28 éves férfi. Panaszai enyhítésére már több orvost is felkeresett, a hagyományos, fizioterápiás gyakorlatok viszont sokszor még fokozták is a szenvedésének mértékét, emiatt az előírt rehabilitációs programot sem teljesítette. Tartósan csak akkor enyhültek a panaszok, amikor nyílt vízben kezdett úszni. A Cambridge Egyetem kutatója, Dr. Tom Mole szerint az eset új ötleteket adhat a műtét után fellépő fájdalmak enyhítésére.

Veszélyes is lehet

A férfi korábban is sokszor úszott, és remélte, hogy a sport valamennyire eltereli a figyelmét a fájdalomról. A víz azonban rendkívül hideg volt, így nem is tudott néhány percnél többet eltölteni benne. Kezdetben azt hitte, ki sem fog jutni a fagyos vízből, az adrenalinlöket azonban erőt adott neki, hogy elérje a partot. Mikor kimászott, észrevette, hogy az addigi kínzó fájdalom is elmúlt.

A hideg vizes fürdőket eddig is alkalmazták bizonyos fájdalmak enyhítésére, főleg sportsérülések esetén, pontosan azonban nem tisztázott még a hatásmechanizmusa. Egyes elképzelések szerint a drasztikus hőmérséklet csökkenés olyan idegi sokkot vált ki, amely az adott régióban hatással van a fájdalomérzetre. A jeges víz ráadásul egy sor olyan ingert kivált, amely tompítja a fájdalomérzetet. Emellett az úszás könnyedebb és szabadabb mozgást biztosított a beteg férfinak, ami jó hatással lehetett az általános közérzetére.

A szerzők mindenesetre hangsúlyozzák, hogy a hideg vízben úszás fájdalomcsökkentő hatásainak megértéséhez további vizsgálatok szükségesek. Figyelmeztetnek arra is, hogy a nyílt vízben úszás nem mindenki számára javasolt, sőt súlyos veszélyeket – például a hipotermiáét – rejthet. A szervezet lehűlése a vérkeringésre is hatással van, a végtagok emiatt gyorsan elgyengülnek, ami miatt az úszó nem biztos, hogy el tudja érni a szárazföldet.

Forrás: hazipatika.com