HIV és vírusos hepatitis B és C: megelőzés, diagnosztika és kezelés

A HIV-fertőzés és a vírusos hepatitis B és C továbbra is a legelterjedtebb fertőzések közé tartoznak világszerte és Ukrajnában is. Mindhárom betegség ugyanazon az úton terjed – vérrel és más testnedvekkel –, ráadásul gyakran tünetmentesen zajlanak, ami megnehezíti a korai felismerést. A megelőzés, a diagnosztika és a kezelés összehangolt megközelítése azonban lehetővé teszi a fertőzések időben történő felfedezését, a szövődmények megelőzését és a további terjedés megállítását.

Tesztelés és diagnosztika

A komplex tesztelés egyszerre képes kimutatni a HIV-vírust, valamint a hepatitist. A vizsgálat elvégzéséhez elegendő a háziorvoshoz fordulni, aki szükség esetén további vizsgálatokat vagy infektológus szakorvosi konzultációt írhat elő.

Kezelési lehetőségek

A modern terápiás sémák lehetővé teszik több fertőzés egyidejű kezelését és ellenőrzését.

HIV: ingyenes és mindenki számára elérhető antiretrovirális terápia (ART) áll rendelkezésre Ukrajnában. A HIV-vel és hepatitis B-vel együtt élők általában olyan kezelést kapnak, amely egyszerre hat mindkét vírus ellen.

Hepatitis C: az ART nem gyógyítja, de külön, 12–24 hétig tartó vírusellenes kezelés létezik, amely nem igényel élethosszig tartó terápiát. Az ART és a hepatitis C elleni kezelés összeegyeztethető.

Megelőzés és biztonság:

steril eszközök használata,

biztonságos orvosi beavatkozások,

közös injekciós tű használatának kerülése,

leszokás a kábítószerről,

védekezés szexuális aktus során.

Hepatitis B ellen hatékony védőoltás áll rendelkezésre. A három dózisból álló oltási sorozat élethosszig tartó immunitást biztosít.

A vérvizsgálat a háziorvosnál, külöböző civil szervezetéknél és egészségügyi intézményekben igényelhető, ahol felállítják a pontos diagnózist, és a kezelést is segítik – hangsúlyozta közleményében az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központja.

Kárpátalja.ma