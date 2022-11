Hogyan ápoljuk a bőrünket várandósan?

Nagyon sok áldott állapotban lévő nő tapasztalja, hogy a babavárás időszakában megváltozik a bőre, amiért elsősorban azok a hormonális folyamatok a felelősek, amelyek ilyenkor a szervezetben zajlanak. Bár a terhesség az alap bőrtípust nem változtatja meg, a bőrállapotra nagyon sokféleképpen hathat, éppen ezért szükség lehet arra, hogy bizonyos változásokat eszközöljünk a bőrápolási rutinunkban.

A tisztítás, hidratálás és fényvédelem hármasa kell, hogy képezze várandósan is a bőrápolás alapját, a termékeket és hatóanyagokat pedig érdemes a bőrünk aktuális állapotához mérten kiválasztani. Van, akinél fokozott bőrszárazság lép fel, van, akinél a faggyútermelés fokozódik, van, akinek érzékenyebbé válik a bőre, és van, akinek a pigmentfoltok megjelenése okoz problémát.

Kerüljük az illatanyagokat, színezékeket, retinolt

Minden terhesség egyedi, ezért általános tanácsokat viszonylag nehéz megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy hogyan is kell, hogy kinézzen egy kismamarutin. Ami mindenképpen jó ötlet, ha ebben az időszakban kerüljük a mesterséges színezékeket, illatanyagokat, a potenciálisan irritáló hatású illóolajokat, és minden olyasmit, amik túlszáríthatják az arcbőrt (például az erősen habzó lemosók, szappanok). Túl sok aktív hatóanyaggal sem érdemes “bombázni” a bőrt, inkább használjunk kevesebb, de tudatosan kiválasztott összetevőt.

Amit várandósan érdemes elkerülni, az a retinol, illetve származékai, illetve az arbutin, ami a hydroquinone egyik származéka. A jó hír, hogy retinolra létezik biztonságos alternatíva, a malájtea magjából kivont bakuchiol, amely hasonló hatású, de gyengédebb összetevő, és kitartó használattal a pattanások, az öregedés látható jelei és a hiperpigmentáció ellen is segít felvenni a harcot. Az arbutin pigmentfolthalványító hatása is kiváltható olyan hatóanyagokkal, mint az AHA-savak vagy a niacinamid.

A zsíros, pattanásos bőrű kismamák jó, ha tudják, hogy az ilyen bőrre ajánlott szalicilsav csak magas koncentrációban nem javasolt, az Európában engedélyezett 1-2 százalékos hatóanyagtartalmú termékek mérsékelt gyakorisággal nyugodtan használhatók – de ha valaki mindenképpen kerülni szeretné, akkor alternatíva lehet az AHA-savak közé tartozó mandulasav, amelynek enyhe antibakteriális hatása is van. Szintén mértékkel javasolt a benzoyl peroxide, amely a súlyosan aknés bőrökre jó hatással van, de ha valaki ilyen hatóanyagtartalmú terméket szeretne használni, az jobb, ha előtte kikéri egy bőrgyógyász véleményét.

A fényvédelem a kismamáknál kiemelten fontos

Várandósság alatt a fényvédelem még a szokásosnál is fontosabb, mivel a hormonális változások miatt a bőr fokozottabban pigmentálódhat, és májfoltok jelenhetnek meg az arcon, illetve besötétedhetnek a már meglévő szeplők is. Mindezek megelőzésére pedig a legjobb módszer, ha mindennap használunk fényvédőt az arcunkra, évszaktól függetlenül, amivel egyúttal az öregedésgátlásért is sokat tehetünk. Azoknak a leendő anyukáknak, akiknek sok az anyajegye, jó ötlet beiktatni egy bőrgyógyászati szűrővizsgálatot is.

A terhesség alatt jelentkező pigmentfoltok kezelésére – a fényvédelem mellett – beválhatnak a feleslegesen felhalmozódott bőrfestékanyag “kipörgetésében” hatékony, gyengéd AHA-savas hámlasztók, illetve az olyan hatóanyagok, mint a C-vitamin, a niacinamid és az azelainsav.

Aki várandósan is szeretne védekezni a bőröregedés ellen, annak is a fényvédelem a legjobb választás, mellette pedig a peptideket, antioxidánsokat, bakuchiolt érdemes beiktatnia a bőrápolási rutinjába. Zsírosodásra, pattanásokra, tág pórusokra beválhat a mandulasav, a cink-PCA és a niacinamid, szárazabb és érzékenyebb bőrre pedig keressünk lipideket, ceramidokat, centellát, ectoint, allantoint, szkvalánt, bisabololt, zöld teát és jojobaolajat tartalmazó termékeket.

A striák ellen hidratálással tehetünk a legtöbbet

A kismamák egyik leggyakoribb, bőrápolással kapcsolatos kérdése az, hogy hogyan előzhetik meg a striák, terhességi csíkok kialakulását. Fontos tudni, hogy az ezek kialakulására való hajlam örökletes, az adott személy genetikájától függ, hogy lesznek-e striái, és ha igen, akkor mennyi, és mennyire látványos. Bármit is állítanak egyes hirdetések, jelenleg nem ismert olyan kozmetikai hatóanyag vagy termék, amelyről bebizonyosodott, hogy képes megakadályozni a striák megjelenését, illetve halványítani a terhességi csíkokat. A babavárás időszakában masszírozzuk a pocakot, illetve a striásodásra hajlamos egyéb testrészeket valamilyen vajakban és bőrápoló olajokban gazdag hidratálóval vagy olajjal, mert csíkok ellen a legtöbbet azzal tehetjük, ha a lehető leginkább hidratáltan tartjuk a bőrünket.

Ha pedig megszületett a baba, és már nem is szoptatunk, akkor az AHA-savas hámlasztók és a retinoltartalmú krémek segíthetnek a striák halványításában, illetve bőrgyógyász, kozmetológus ajánlhat konzultáció után különféle kezeléseket (pl. IPL, PDL lézer, professzionális hámlasztás.)

Forrás: hazipatika.com