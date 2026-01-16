Hogyan betegít meg minket télen a saját lakásunk?
A téli lakás nem csak meleg fészek, ha ugyanis nem figyelsz a levegő minőségére, az csendben megbetegíthet. A rendszeres szellőztetés, a megfelelő páratartalom, és még néhány trükk azonban segíthet megelőzni a bajt.
Télen keveset szellőztetünk és folyamatosan fűtünk, a rossz beltéri klíma pedig nem csak kényelmetlenséget okoz, hanem légzőszervi panaszokat, allergiát, vagy akár gyakori megfázást is előidézhet. A Mayo Clinic szakértőinek tanácsai segíthetnek abban, hogy otthonod télen is az egészségedet szolgálja, ne pedig észrevétlenül rontsa azt.
Száraz levegő – repedezett bőr, torokkaparás, köhögés, nyugtalan alvás
A fűtött lakásokban gyakran száraz a levegő, ami irritálhatja a légutakat, a szemet és a bőrt. Az ideális beltéri páratartalom 40 és 60 százalék között van, ha pedig ezt sikerül tartani, úgy a légúti panaszok és a megfázás esélye is csökken.
- Szerezz be egy páratartalom-mérőt;
- használj párásítót, de figyelj oda arra is, hogy ne lépd túl az ideális páratartalmat!
- Szellőztess rendszeresen! Ha túl hideg van, akkor is rövid időkre tárd ki az ablakokat, akár kereszthuzattal!
Párás ablakok, sötét foltok a falakon – allergiás tünetek
Télen gyakori vendég a penész, különösen ahol hidegek a falak és kicsi a légmozgás. Nedves, rosszul szellőztetett környezetben ugyanis a penészspórák könnyebben elszaporodnak. A penész azonban irritálhatja a légutakat, és növelheti az allergiás tünetek esélyét.
- Tartsd a páratartalmat 40 és 60 százalék között;
- szellőztess gyakran – napi többször rövid ideig, ha lehet, csinálj kereszthuzatot;
- ne szárítsd a ruhákat hosszú ideig a lakásban!
Por, szén-dioxid – fejfájás, álmosság, koncentrációs nehézség
Zárt, fűtött terekben felgyülemlik a szén-dioxid és a por, ami rossz közérzetet okozhat. A tisztán tartott levegőben csökken a vírusok és légúti irritánsok koncentrációja, ami segíthet elűzni a hosszan tartó fejfájást és az álmosságot.
- Ha légtisztítót használsz, annak időközönként cseréld ki a szűrőjét!
- Szellőztess rendszeresen!
Allergének – légúti panaszok, allergiás tünetek
A poratkák, szőrök és egyéb allergének beltéri jelenléte serkentheti a köhögést, tüsszögést vagy krónikus orrdugulást. Az atkák ürüléke közvetlen kontaktus esetén csalánkiütést, ekcémás elváltozásokat is okozhat.
- Használj HEPA-szűrős porszívót;
- tisztítsd gyakran az ágytakarókat és a függönyöket;
- illetve minimalizáld a port gyűjtő tárgyakat (ilyenek például a szőnyegek, függönyök, vagy a plüssök).
Állandó dohos szag vagy penészillat – kiütések, sípoló légzés, köhögés, vörös szemek
Ha a lakásban gyakran érzel dohos szagot, az a penész jelenlétére vagy rossz szellőzésre utalhat még akkor is, ha nem látsz fekete foltokat. Ha ugyanis a relatív páratartalom átlépi a 60-70 százalékot, az ideális terepet nyújt a penészgombák számára. Ezek spórái pedig légúti allergiás tüneteket idéznek elő az arra érzékenyeknél.
- Keresd meg és szüntesd meg a nedvesség forrását;
- használj páramentesítőt;
- szellőztess intenzíven főzés vagy zuhanyzás után;
- ha pedig klímával fűtesz, azt rendszeresen ki kell tisztíttatni!
Forrás: hazipatika.com