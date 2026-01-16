Hogyan betegít meg minket télen a saját lakásunk?

A téli lakás nem csak meleg fészek, ha ugyanis nem figyelsz a levegő minőségére, az csendben megbetegíthet. A rendszeres szellőztetés, a megfelelő páratartalom, és még néhány trükk azonban segíthet megelőzni a bajt.

Télen keveset szellőztetünk és folyamatosan fűtünk, a rossz beltéri klíma pedig nem csak kényelmetlenséget okoz, hanem légzőszervi panaszokat, allergiát, vagy akár gyakori megfázást is előidézhet. A Mayo Clinic szakértőinek tanácsai segíthetnek abban, hogy otthonod télen is az egészségedet szolgálja, ne pedig észrevétlenül rontsa azt.

Száraz levegő – repedezett bőr, torokkaparás, köhögés, nyugtalan alvás

A fűtött lakásokban gyakran száraz a levegő, ami irritálhatja a légutakat, a szemet és a bőrt. Az ideális beltéri páratartalom 40 és 60 százalék között van, ha pedig ezt sikerül tartani, úgy a légúti panaszok és a megfázás esélye is csökken.

Szerezz be egy páratartalom-mérőt;

használj párásítót, de figyelj oda arra is, hogy ne lépd túl az ideális páratartalmat!

Szellőztess rendszeresen! Ha túl hideg van, akkor is rövid időkre tárd ki az ablakokat, akár kereszthuzattal!

Párás ablakok, sötét foltok a falakon – allergiás tünetek

Télen gyakori vendég a penész, különösen ahol hidegek a falak és kicsi a légmozgás. Nedves, rosszul szellőztetett környezetben ugyanis a penészspórák könnyebben elszaporodnak. A penész azonban irritálhatja a légutakat, és növelheti az allergiás tünetek esélyét.

Tartsd a páratartalmat 40 és 60 százalék között;

szellőztess gyakran – napi többször rövid ideig, ha lehet, csinálj kereszthuzatot;

ne szárítsd a ruhákat hosszú ideig a lakásban!

Por, szén-dioxid – fejfájás, álmosság, koncentrációs nehézség

Zárt, fűtött terekben felgyülemlik a szén-dioxid és a por, ami rossz közérzetet okozhat. A tisztán tartott levegőben csökken a vírusok és légúti irritánsok koncentrációja, ami segíthet elűzni a hosszan tartó fejfájást és az álmosságot.

Ha légtisztítót használsz, annak időközönként cseréld ki a szűrőjét!

Szellőztess rendszeresen!

Allergének – légúti panaszok, allergiás tünetek

A poratkák, szőrök és egyéb allergének beltéri jelenléte serkentheti a köhögést, tüsszögést vagy krónikus orrdugulást. Az atkák ürüléke közvetlen kontaktus esetén csalánkiütést, ekcémás elváltozásokat is okozhat.

Használj HEPA-szűrős porszívót;

tisztítsd gyakran az ágytakarókat és a függönyöket;

illetve minimalizáld a port gyűjtő tárgyakat (ilyenek például a szőnyegek, függönyök, vagy a plüssök).

Állandó dohos szag vagy penészillat – kiütések, sípoló légzés, köhögés, vörös szemek

Ha a lakásban gyakran érzel dohos szagot, az a penész jelenlétére vagy rossz szellőzésre utalhat még akkor is, ha nem látsz fekete foltokat. Ha ugyanis a relatív páratartalom átlépi a 60-70 százalékot, az ideális terepet nyújt a penészgombák számára. Ezek spórái pedig légúti allergiás tüneteket idéznek elő az arra érzékenyeknél.

Keresd meg és szüntesd meg a nedvesség forrását;

használj páramentesítőt;

szellőztess intenzíven főzés vagy zuhanyzás után;

ha pedig klímával fűtesz, azt rendszeresen ki kell tisztíttatni!

Forrás: hazipatika.com