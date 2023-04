Hogyan előzhető meg az ételmérgezés?

Az igen kellemetlen tünetekkel járó ételfertőzés – vagy ismertebb nevén ételmérgezés – a baktériumokat tartalmazó ételek elfogyasztása után alakul ki, és még a legjobban indult napot is rémálommá tudja változtatni. Ha azonban betartod a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tanácsait, megelőzheted, hogy a panaszok tönkretegyék a húsvétot.

A helytelen vagy hosszabb tárolás közben könnyen kerülhetnek az ételekbe kórokozók, amelyek a kedvező körülmények miatt gyorsan elszaporodnak. Ezeket elfogyasztva viszont – hosszabb-rövidebb lappangási időt követően – igen kellemetlen panaszokat tapasztalhatsz, a leggyakrabban az alábbiakat:

émelygés, hányinger, hányás,

gyengeség,

hidegrázás,

láz,

gyomorgörcs, görcsös hasfájás,

hasmenés,

kiszáradás,

ájulás.

Az ételfertőzés vagy ételmérgezés okozója a leggyakrabban valamilyen tejszínes vagy tojásos krém, főtt tészta, halas és gombás étel vagy nyitva hagyott konzerv. Ezek ugyanis optimális táptalajt biztosítanak a kórokozók, például a Salmonella számára. A Salmonella lappangási ideje jellemzően 8-12 óra, míg például a Staphylococcus már sokkal korábban, 1-5 óra elteltével előidézi a tüneteket.

Ha ezeket a kellemetlenségeket a húsvéti ünnepek alatt is szeretnéd elkerülni, akkor érdemes betartanod a Nébih Facebook-oldalán megosztott, illetve általunk az alábbiakban is ismertetett tanácsokat.

Élelmiszer-biztonsági jó tanácsok a készülődéshez

A szakértők azt javasolják, hogy a hagyományos, nyers, füstölt sonkát a megfőzéséig hűvös, szellős helyen tárold. Nem kell és nem is ajánlott hűtőszekrénybe tenni. Lassú tűzön főzd meg, legalább annyi órán át, ahány kilogrammot nyom. Főzés után viszont már hűtve tárold. A főtt, füstölt, sonkajellegű készítményeket – például a kötözött sonkát vagy gépsonkát – a fogyasztás előtt nem kell megfőznöd, azonban hűtőszekrényben kell tárolni.

Fontos, hogy a nyers húst az összes többi élelmiszertől elkülönítve tárold. Ügyelj arra, hogy a hűtőszekrényben se érintkezzen más élelmiszerekkel, hiszen a nyers húson veszélyes baktériumok lehetnek. Felszeleteléséhez is külön vágódeszkát és kést ajánlott használni, utána pedig alaposan moss kezet és az eszközöket is jól tisztítsd meg.

Ne felejtsd el a gyümölcsöket és a zöldségeket is alaposan megmosni, mielőtt elfogyasztanád azokat. A tojásos, húsos ételeket pedig kizárólag jól megfőzve/átsütve edd meg – ügyelj rá, hogy a belsejük is elég forró, 75 Celsius-fok feletti hőmérsékletű legyen. Természetesen főzés előtt is kötelező a kézmosás – és közben is érdemes több alkalommal megtisztítani kezeidet.

Mi legyen a maradékkal?

A Nébih azt ajánlja, hogy a maradék ételt is mindig forrósítsd fel fogyasztás előtt – nem, nem elég csak fellangyosítani, a baktériumokat ugyanis a forralás pusztítja el. A megmaradt ételt minél hamarabb tedd hűtőbe. Romlandó ételt, például krémes süteményeket 2 óránál tovább ne tárolj szobahőmérsékleten, különben nagyon gyorsan elszaporodnak rajta a baktériumok.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: ukr.media