Hogyan enyhíthető a menstruációs fájdalom?

Tízből két-három nőt érint a fájdalmas tünetekkel járó menstruáció, ami akár olyan mértékű lehet, hogy a hétköznapi tevékenységet is ellehetetleníti.

A kínzó hasi görcsökkel, hát-, derék- és fejfájással járó menstruációt orvosi szaknyelven dysmenorrhoeának nevezik. A tünetek erőssége széles skálán mozoghat: egészen enyhétől kezdve akár olyan intenzíven is megjelenhet, hogy a hétköznapi tevékenységet, így például a munkát vagy az iskolába járást is megnehezítheti. Az is gyakori, hogy mindezt premenstruációs szindróma (PMS) előzi meg, ami a menzesz előtti napokban fokozott ingerlékenységet, mellfeszülést, hát-, derék- vagy fejfájást, illetve hőhullámokat okoz.

A fájdalom kialakulásának okai

A fájdalmas menstruáció okai eltérőek lehetnek. Az úgynevezett elsődleges dysmenorrhoea esetén a tünetek hátterében nincs szervi eltérés. A panaszokat általában a szervezet magasabb – a méh által termelt – prosztaglandinszintje, illetve pszichés tényezők váltják ki. Ez általában a fiatal lányokra jellemző, gyakran az első szülés után enyhül vagy teljesen megszűnik. A másodlagos dysmenorrhoea elsősorban a 30 év feletti korosztályt érinti, kialakulásának többnyire szervi okai vannak. Ilyen például az endometriózis, a kismedence gyulladása, mióma, méhen kívüli terhesség, vetélés, valamilyen daganatos betegség, de előidézhetik hormonális problémák, méhen belüli fogamzásgátló eszközök vagy véralvadási zavarok is. A pontos okok feltárása és a célirányos kezelés érdekében nőgyógyászati kivizsgálásra van szükség.

Pszichés okok a háttérben

A fájdalmas menstruáció gyakran lelki eredetű. A tüneteket felerősítheti a stressz, a hétköznapi, munkahelyi vagy otthoni feszültségek, de visszavezethető lehet a családban látott minták átvételére is. Ilyen például az anya, nagymama vagy lánytestvérek által rosszul megélt „nehéz napok”, de előhozhatják a női szerepekkel való tudatalatti problémák, valamint a szexualitással kapcsolatos negatív érzelmek – például a terhességtől való félelem, korábbi abortusz, zaklatás – is. Ebben az esetben segíthet a felismerés, valamint annak az elfogadása – akár pszichoterápia segítségével – hogy a menstruáció a női lét természetes és egészséges velejárója, a termékenység jelképe, amelyhez pozitív töltetű érzelmeket is kapcsolhatóak.

Hétköznapi praktikák

A kellemetlen testi és lelki tünetek csillapítására különböző technikák léteznek. Az egyik hatékony, és kíméletes megoldás a fájdalmas területek átmelegítése. Ehhez hasznos lehet egy 37-40 fokos melegítőpárna, palack, borogatás, fürdő vagy akár egy puha, bolyhos takaróba burkolózás is. Hatásukra az izmok ellazulnak és enyhülnek a görcsök. A belső átmelegítésre, a fájdalmak enyhítésére és a zaklatott lélek megnyugtatására alkalmasak bizonyos gyógyteák is. Segíthet például egy bögre cickafarkfű, kamilla, palástfű, fehér fagyöngy, pásztortáska, zsurló vagy édesköménytea, amelyek amellett, hogy csillapítják a testi tüneteket, hozzájárulnak az ellazuláshoz és a relaxációhoz is.

Míg vannak akiknek a csend és a pihenés a leghatásosabb gyógyír, másoknak éppen az ellenkezője: a fokozott fizikai aktivitás. A testmozgás gyógyító ereje abban rejlik, hogy felpezsdíti az anyagcsere és a medence vérkeringését, így valóban oldhatja a görcsöket és a fájdalmat. A mozgás ráadásul segít megszabadulni a vízvisszatartástól is, ami a menstruációs napokon gyakori probléma, a tünetek előidézője vagy fokozója is lehet. A menstruáció során kiemelten fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás és a tudatos étkezés is. Ilyenkor érdemes hanyagolni a puffasztó hatású ételeket, viszont előtérbe helyezni a görcsoldó hatású, magas magnézium-, magán- és B1-vitamin-tartalmúakat. Ilyen élelmiszer például a banán, datolya, mandula, mogyoró spenót, a teljes kiőrlésű gabonák vagy hántolatlan rizs.

Gyógyszeres segítség

Amennyiben a természetes módszerek nem hozzák meg a kívánt hatást, erős fizikai tünetek esetén érdemes enyhébb görcsoldószereket vagy nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítókat alkalmazni. A patikában vény nélkül kapható készítmények közül javasoltak például azok a gyógyszerek, amelyek a prosztaglandintermelődés gátlásával gyorsan és hatásosan enyhítik a panaszokat. Alkalmankénti használatukhoz nincs szükség orvosi konzultációra sem, azonban minden esetben fontos betartani a mellékelt betegtájékoztatóban javasolt adagolást. Ezek a menstruációs panaszokra is alkalmazható gyógyszerek gyorsan és biztonság módon oldják a kínzó problémákat, és segítenek átvészelni még a nehezebben megélhető napokat is.

Forrás: hazipatika.com