Hol élnek Európa legegészségesebb női?

Dél- és Kelet-Európában több nő él tartós egészségügyi problémákkal, mint Északon.

Mint az Euronews írja, egészségügyi szempontból nem mindegy, melyik országban él egy nő: az egészségi állapotot ugyanis jelentősen befolyásolja az egészségügyi rendszer minősége, a megelőzéshez való hozzáférés és az életkörülmények. Az Euronews 2025-ös elemzése uniós adatokat hasonlított össze.

Észak és dél közti különbségek

Az összehasonlítás figyelembe veszi a krónikus fájdalmat, az önértékelt egészségi állapotot, a mentális jóllétet és az ellátáshoz való hozzáférést. Vagyis a cikk szerint a női egészség javítása nemcsak egyéni életmód kérdése, hanem rendszerszintű döntések eredménye is. A lista azt mutatja, hogy a skandináv országok jellemzően jobban teljesítenek fenti területeken, míg Dél- és Kelet-Európában több nő él tartós egészségügyi problémákkal.

A végső sorrend

Az első három helyen Finnországot, Dániát és Ausztriát találjuk, míg a sereghajtók Ciprus, Görögország és Olaszország. A magyarok a tizenegyedik helyet nyerték el.

Forrás: hazipatika.com