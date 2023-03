Honnan tudhatjuk, hogy allergiásak vagyunk?

Elhúzódó tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szem-, orr- és torokviszketés? Ha a felsorolt tünetek egyéb náthára utaló panaszok nélkül jelentkeznek, érdemes szénanátha irányába vizsgálódni. A kezeletlen légúti allergia súlyosabb szövődmények okozója is lehet.

A légúti allergiás, vagy másnéven szénanáthás tüneteket kiválthatják pollenek, háziállatok, lakáson belüli allergének, de szemviszketést, könnyezést okozhat például valamilyen kozmetikum is, amit akár naponta használunk, a torokviszketés pedig lehet keresztallergia tünete is – mondja Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus. A szakorvos első körben alaposan kikérdez a panaszokról, leszűkítve az allergia teszttel vizsgálandó allergének körét. A fül-orr-gégészeti vizsgálaton látottak alapján fény derülhet akár arra is, hogy valójában orrpolip miatt dugul el az orrunk, vagy épp az állandó orrfolyás hátterében egy idült orrmelléküreg-gyulladás áll. A kiváltó okok skálája tehát széles, ezért az első lépés minden esetben az allergológus felkeresése – hangsúlyozza a Budai Allergiaközpont főorvosa.

Ezt követően végzik el az allergiavizsgálatot. Ez történhet vérből vagy alkaros bőrpróbával, másnéven prick-teszttel. Allergiaszezonban csak vérből végzett allergiavizsgálatra van lehetőség, de erre kerül sor akkor is, ha a páciens várandós, kiterjedt bőrbetegsége miatt a bőrpróba nem kivitelezhető, vagy például az alkart borító tetoválások miatt a bőrreakciók pontos leolvasása nem lehetséges – magyarázza dr. Moric Krisztina. Az allergia vérvizsgálat előnye, hogy kis mennyiségű vérből, a vizsgálat típusától függően több – egy vérvételből akár 300 – allergént és annak komponenseit is vizsgálni lehet.

A diagnózis önmagában nem elég

Az allergiavizsgálat menetének utolsó lépése az eredmények kiértékelése, ám a teszt eredménye önmagában nem mérvadó, azt minden esetben a beteg tüneteivel összhangban kell értékelni. A diagnózis során az orvos egyaránt figyelembe veszi a fül-orr-gégészeti és a laborvizsgálat eredményét, illetve az beteg által elmondottakat. Ez alapján végül összeállítja az egyénre szabott kezelési tervet. A kezelés lehet tüneti, ehhez a panaszok alapján megfelelő hatóanyagú készítményeket írja fel a kezelőorvos a beteg részére. Rendszerint antihisztamin tablettát kell szedni, mellette szteroid orrspray és szemcsepp segít a panaszok enyhítésében.

A tüneti kezelés mellett létezik más lehetőség is, az allergén immunterápia. Ez tartós megoldást nyújt az allergiás tünetek ellen, ám ha valaki szeretné elkezdeni, időben fel kell keresnie allergológusát. A kezelést ugyanis már két hónappal az allergén növény pollenszórása előtt el kell kezdeni, tehát ebben az évben májusig a parlagfű allergiások számára még van rá lehetőség.

Ha már szedsz gyógyszert, akkor is kell a kontroll!

A szakember azt javasolja, hogy aki már a tavalyi pollenszezonban is – egyéb megfázásra utaló tünetek nélkül – heteken, hónapokon át tüsszögött, orrfolyás, orrdugulás, szem-, orr-, torokviszketés jelentkezett nála, mindenképpen forduljon allergológushoz. Ha már diagnosztizált beteg, akkor is fontos felkeresnie kezelőorvosát annak érdekében, hogy a szükséges gyógyszereket felírja. Amennyiben ez már megtörtént, de mégis panaszai vannak, akkor elképzelhető, hogy a tavaly bevált kezelésen módosítani kell.

Dr. Moric Krisztina elmondta, hogy az allergiás tünetek egyéntől függően változnak. Sok allergiás beteg tapasztalta már, hogy tünetei akár szezononként is eltérő erősséggel jelentkeznek. Ilyen esetekben a szakorvos mindig az adott állapotnak megfelelően módosítja a szükséges gyógykezelést, egyénre szabottan választja meg a tünetek csillapítására leginkább alkalmas szereket és állítja be a megfelelő dózist.

Ilyen szövődményeket okozhat a nem jól kezelt allergia

A szénanáthás tünetek hosszú időn át – amíg az allergén pollen jelen van a levegőben – rontják az életminőséget. A beteg éjjel nem tud jól aludni, nappal fáradtabb, az állandó orrfújás, csillapíthatatlan torokviszketés vagy épp a könnyező szemek miatti homályos látás nagyon megnehezíti a mindennapokat.

Sajnos ha hosszabb időn át sem kezeltetjük megfelelően az allergiás tüneteket, akkor már nemcsak nagyon kellemetlen, hanem komoly panaszaink is lehetnek:

Ha a beteg az allergiás orrdugulás miatt szájon át veszi a levegőt, reggelre torokszárazság jelentkezik, torokfájás, gyakoribb légúti betegségek is kialakulhatnak.

A nem megfelelően kezelt allergia miatt az orrüregben fennálló tartós gyulladás kellemetlen szövődménye lehet a hátsó garatfali csorgás. Ilyen esetben az orrmelléküregekben képződött váladék a garatba visszacsorog, emiatt a betegnél krónikus köhögés jelentkezik.

Az elhúzódó allergiás panaszok miatt fülfájdalom, középfülgyulladás is kialakulhat.

A kezeletlen allergia miatt újabb allergiák jelenhetnek meg a betegnél, vagyis a tünetei akár hónapokig is tarthatnak.

Az elhanyagolt allergia szövődményeként asztma is kialakulhat.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Pixabay