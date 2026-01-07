Hóval borított utakon: kétszer tovább tartott a mentés Rahóról Ungvárra

Egy 28 éves várandós nő sürgős, szakszerű ellátást igényelt január 7-én hajnalban, amit csak az ungvári központ tudott biztosítani. A két helyszín közötti út normál körülmények között körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.

Azonban jelenleg a megye nagy részét hó borítja, a látási viszonyok minimálisak voltak, hófúvások nehezítették a közlekedést az út bizonyos szakaszain. Az út így 4 órán át tartott Rahótól Ungvárig.

A sikeres mentés a vezető és a mentőcsapat szakértelmének köszönhető.

A páciens jelenleg szakszerű felügyelet alatt áll Ungváron. A mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy súlyos időjárási viszonyok között a gyors reakció és a mielőbbi segítséghívás életmentő lehet.

„Mi 0–24 órában rendelkezésre állunk, az időjárástól és az ünnepektől függetlenül. Arra kérjük a pácienseket, hogy figyeljenek állapotukra, és ne halogassák a szakértők hívását” – nyilatkozták a kárpátaljai sürgősségi mentők.

Kárpátalja.ma