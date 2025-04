Húsvéti tányér: mennyi kalóriát eszünk ilyenkor valójában?

A húsvét nemcsak a megújulás, hanem az ünnepi lakomák ideje is. Bőséges reggelik, sonkaillatú ebédek és édes kalácsok kerülnek az asztalra – de vajon milyen hatással van ez a testünkre?

Valljuk be: húsvétkor, amikor végre összegyűlik a bővebb család, és jönnek a barátok is, a legutolsó gondolatunk a mértékletesség. A háziasszonyok már jóval az ünnep előtt készülődnek, mi kerüljön az asztalra, és a ház is illatozik a tavaszi tisztaságtól. Eszünk, iszunk és valójában a modern gondolkodás szerint igazából utólag jön a böjt – amikor már az utolsó gombot is nehéz begombolni a nadrágon. Megelőzhetjük azonban a súlygyarapodást, ha más szemmel nézünk a húsvéti asztal tartalmára.

Hagyomány és kalória

A húsvéti étkezési tradíciók gyökerei mélyen nyúlnak a keresztény vallási szokásokba és a népi hagyományokba – az étkezés nem csupán táplálkozás, hanem szimbólum, közösségi élmény és identitáshordozóis. A szokások szerint a húsvétot megelőző nagyböjtöt (40 napos böjtölést) lezárva a vasárnapi asztalon már bőséges ételmennyiség várt elfogyasztásra. Sok helyen, a húsvéti ételeket – tojást, sonkát, tormát, kalácsot – vasárnap reggel templomba vitték megszentelni. Ez a hagyomány ma is él például Kárpátalján, a Felvidéken, Erdélyben és a Dunántúl egyes részein.

A gondosan elkészített kosárban minden hozzávalónak szimbolikus jelentése van:

tojás – az élet

sonka – az erő

kalács, kenyér – a mindennapi betevők

sárgatúró – ünnepi tisztaság

gyertya – a világosság

torma – a megtisztulás

A húsvéti tányérunk kalóriatartalma

Íme, a klasszikus húsvéti reggeli:

főtt tojás : körülbelül 80 kalória (kcal)/darab

: körülbelül 80 kalória (kcal)/darab füstölt-főtt sonka : 100 grammja 250–300 kalória

: 100 grammja 250–300 kalória friss kalács : omlós, vajjal, tojással készült, 1 szelet (körülbelül 60 gramm): 180–250 kalória

: omlós, vajjal, tojással készült, 1 szelet (körülbelül 60 gramm): 180–250 kalória reszelt torma: 1 evőkanál körülbelül 15 kalória

Hagyományosan ez kerülhet az asztalunkra húsvét reggel: 2 tojás, 10 deka sonka, 2 szelet kalács, 1 evőkanál torma. Ha ezt mind jóízűen megettük, akkor máris 600–750 kalória körül járunk – és ez még csak a reggeli!

A sárgatúró egy erősen a valláshoz kapcsolódó, húsvéti étel. Jellemzően úgy készül, mint az egyszerű túró, de nagy mennyiségű tojást használnak hozzá. (Egy deciliter tejhez adnak egy tojást.)

Feltételezve, hogy a sárgatúrót 10 tojásból, 1 liter tejből és 150 gramm kristálycukorral készítjük el, ezzel körülbelül 115 kalóriát fogyaszthatunk el, ami egyenlő lehet 15 perc futással – 120-as pulzusszámmal, sík terepen.

És akkor még nem beszéltünk az innivalókról

Bizony, ilyenkor az italok – főleg az alkoholok – is szerves résztvevői az ünneplésnek. Ha azt hisszük, hogy ezekkel szinte jelentéktelen kalóriamennyiséget viszünk be, akkor érdemes átnézni az adatokat.

pálinka (4 centiliter): 100–110 kalória

tojáslikőr (1 kis pohár): 140–160 kalória

bor (1 deciliter): 85–120 kalória

szörp, üdítő (1 deciliter): 80–100 kalória

Szerencsére azonban húsvét alkalmából rengeteg zöldség is szerepel az asztalon. A friss saláták, retek, lilahagyma és uborka szerepe nem feltétlenül csak a díszítés. Frissességetésszínt hoznak a zsírosabb, nehezebb fogások közé, de szimbolikus és praktikus szerepük is van. Mivel rostban gazdagok, így támogatják az emésztést, és víztartalmuk révén segítenek hidratálni is.

A zöldségek:

lassítják a felszívódást (nem lesz hirtelen vércukor-emelkedés);

könnyítik az emésztést (rosttartalom);

csökkentik a túlzott kalóriabevitelt (telítenek, de alacsony energiatartalommal).

A húsvéti jóízű közös falatozás része a hagyománynak, de a mértékletesség része az egészségünknek. Élvezzük az ízeket és az együttlétet, de figyeljünk testünk igényeire is!

Forrás: hazipatika.com