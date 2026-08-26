Húsz mobil röntgenberendezést kapott Ukrajna Dél-Korea támogatásával

Húsz mobil, C-karos röntgenrendszert kapott Ukrajna a Koreai Köztársaság támogatásával. Az EXTRON 7 típusú berendezések összértéke meghaladja az egymillió dollárt.

A támogatást a Koreai Köztársaság ukrajnai nagykövetsége a Koreai Nemzetközi Együttműködési Ügynökséggel (KOICA) együttműködésben biztosította.

A C-karos röntgenrendszerek lehetővé teszik, hogy az orvosok közvetlenül az egészségügyi beavatkozások során készítsenek képalkotó felvételeket. A berendezéseket többek között műtőkben, traumatológiai és sebészeti osztályokon használhatják, így az orvosok folyamatosan nyomon követhetik a beavatkozás menetét, és szükség esetén gyorsan hozhatnak döntéseket.

A mobil eszközök további előnye, hogy az egészségügyi intézményen belül az aktuális igényeknek megfelelően egyik műtőből vagy helyiségből a másikba szállíthatók. Ez különösen fontos lehet a sérült, illetve összetett sérülésekkel kezelt betegek ellátásában, amikor gyors beavatkozásra van szükség.

Az új berendezéseket 16 megye egészségügyi intézményei kapták meg. A támogatásból Vinnyicja, Dnyipropetrovszk, Zsitomir, Zaporizzsja, Kijev, Lemberg, Mikolajiv, Odessza, Rivne, Szumi, Ternopil, Harkiv, Herszon, Cserkaszi és Csernyivc megye, valamint Kijev egészségügyi intézményei részesültek.

A Koreai Köztársaság és a KOICA korábban is támogatta az ukrán egészségügyi rendszert. Az együttműködés keretében Ukrajna sürgősségi mentőautókat és különböző orvosi eszközöket, köztük hordozható röntgenberendezéseket, C-karos röntgenrendszereket, altató- és lélegeztetőgépeket, betegmonitorokat, valamint ultrahang-diagnosztikai készülékeket is kapott.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium köszönetét fejezte ki a Koreai Köztársaság kormányának, az ukrajnai koreai nagykövetségnek, a KOICA-nak és a Koreai Köztársaság külügyminisztériumának az ukrán egészségügyi rendszer folyamatos támogatásáért.

Kárpátalja.ma

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