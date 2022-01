Idegbecsípődés: mi segíthet?

Egy váratlan mozdulat és a becsípődött ideg miatt szúró, égő fájdalmat érzünk a nyakunkban, vállunkban vagy a karjainkban? Éreztünk már ilyet? Akkor érdemes tovább olvasnunk!

Hogy lehet segíteni az idegbecsípődésen?

A Gesundheit.de német oldal korábban összeszedte az okokat és azokat a módszereket, amelyekkel elkerülhetjük a bajt. Az idegbecsípődés gyakori és kellemetlen dolog, és bárkivel megeshet. Mivel attól függően, milyen testrészt érint, gyakran korlátozza a mozgásunkat, így akár hosszabb ideig is hatással lehet a mindennapjainkra.

A legtöbb esetben egy napokig tartó szúró, vagy égő fájdalom a fő tünet, de érzékszervi zavarok is felléphetnek. A legrosszabb pedig az, hogy a fájdalom sokszor kisugárzik, így egyáltalán nem csak az testrész érintett, ahol maga az idegbecsípődés történt. Például ha a hátunkban történik, akkor a legtöbbször a csípőnk is fáj, és a lábainkban is érezzük.

Az idegbecsípődésnél a kiváltó okok többfélék lehetnek

Vagy ha a nyakunk esett áldozatul, akkor a vállunkban sem ússzuk meg a kellemetlen érzést. Mivel az ideg irritációjáról, vagy gyulladásáról van szó, a kiváltó okok többfélék lehetnek. Általában a környező izmok feszültsége áll a háttérben, például az izommerevség vagy a beálló görcs, és ez a keményedés nyomást gyakorol a környező idegpályákra is. Ezt például kiválthatja egy rossz mozdulat sportolás közben, túlterhelés, vagy nem megfelelő edzésprogram, de a rossz testtartás és a test egyoldalú terhelése is ugyanekkora szerepet játszik. Ezek nemcsak a gerincoszlopra vannak kedvezőtlen hatással, hanem azon keresztül az izmokra is, melyekben feszültség keletkezik.

De vigyázzunk, nem feltétlenül van szó sérvről, mert ez akár daganatot is jelezhet a porckorong mellett, ami lehet jó- vagy rosszindulatú, az idegeket viszont mindkettő nyomja. Ezért ha a tünetek hosszabb ideig sem akarnak elmúlni, forduljunk orvoshoz, mert sebészeti beavatkozásra lesz szükség.

Mit tehetünk idegbecsípődésnél?

A kezelés természetesen mindig attól függ, mi volt a kiváltó ok. Izomfeszültségből fakadó panaszok esetén többnyire fájdalomcsillapítóval és izomlazítóval lehet orvosolni a problémát. Az eset súlyosságától függően ezek lehetnek tabletták, vagy injekciók is, amit a becsípődött ideg közelében fecskendeznek be.

Bármit is teszünk, fontos, hogy ne kapkodjunk!

Nagyon hatásos még a meleggel való érintkezés, aminek következtében az izmok vérellátása javul, és a feszültség lassan feloldódik. Ezt otthon csinálhatjuk meleg vizes palack vagy melegítőpárnák segítségével, amelyeket napközben is lehet hordani anélkül, hogy zavarna. A masszírozás ugyancsak jót tesz, mert ez is segíti ellazítani az izmokat, az izommerevség elkerülése miatt pedig gyakran csináljunk erősítő- és nyújtó gyakorlatokat. Egy ilyen edzésterv összeállítását nyugodtan bízhatjuk gyógytornászra. A legtöbb, amit még egészségesen megtehetünk, hogy figyelünk a mozgásunkra és a testtartásunkra.

Alternatív módszerek, ha a klasszikus nem válik be

Kipróbálhatjuk az akupunktúrát, mehetünk csontkovácshoz, használhat a gerincoszlopot gyógyító kiropraktika is, illetve az izmok ellazítására sok esetben a homeopátiás szerek is jók.

De bármit is választunk majd, fontos, hogy ne kapkodjunk, ha már megvan a baj. Pár percig maradjunk abban a helyzetben, ahogy az ideg becsípődött, már ez is csökkenti a tüneteket, lélegezzünk lassan és mélyen, és figyeljünk arra, hogy a sérült testrészt csak óvatosan mozgassuk, és ne erőszakkal rángassuk dühünkben.

Forrás: hazipatika.hu