Miért vagyunk annyira idegesek az adventi időszakban?

Egyes becslések szerint a felnőttek mintegy 90 százalékának komoly stresszt jelent az adventi szezont, pedig ez elméletileg az év egyik legszebb, legmeghittebb időszaka. Mutatjuk a 6 leggyakoribb stresszfaktort, és azt is, hogy milyen szorongásos tüneteket kell komolyan venni!

Az ünnepi stressz néha annyira erős, hogy könnyű összekeverni a szezonális depresszióval – hívta fel a figyelmet a Healthline egyik szakértője, Timothy J. Legg pszichiáter. A cikk kitér egy 2021-es felmérés eredményeire is, amely feltárta az ünnepek közeledtével jelentkező szorongás legfőbb okait és kockázati csoportjait.

Karácsonyi szorongás okai

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság felmérése szerint az ünnepi stressz legfőbb okai a következők:

a karácsonyi ajándékok kitalálása, felkeresése és beszerzése;

az ünnepi menü megtervezése és elkészítése;

elhúzódó munka;

utazás a távolabb élő családtagokhoz;

politikáról való beszélgetés, viták;

családi programok.

A fentieken túl a gyász és az anyagi szorongás is megnehezítheti az ünnepi átszellemülést, valamint a stresszfaktorokkal való megbirkózást is.

Kiket érint a leginkább az ünnepi stressz?

A 2021-es felmérésből az is kiderült, hogy egyes társadalmi csoportok nagyobb eséllyel küzdenek meg az ünnepi stresszel. A veszélyeztetettek közé tartoznak például a fiatal felnőttek, az egészségügyi dolgozók, a kiskereskedelmi dolgozók és a szülők is. A szülők körében pedig az anyák 14 százalékkal nagyobb valószínűséggel szenvednek fokozott feszültségről az ünnepi időszakban, mint az apák.

Ezek a tünetek jelzik, hogy baj van

Az ünnepi stressz nagyjából ugyanúgy néz ki, mint a szokásos, mindennapi stressz. Tünetei a következők lehetnek:

A szakértők szerint nagyon fontos, hogy figyeljünk testünk jelzéseire és az érzéseinkre.

Forrás: hazipatika.com

