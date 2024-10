Így lesz a megfázásból középfülgyulladás

Mi a különbség a savós vagy gennyes középfülgyulladás között, és mi okozza a kellemetlen panaszokat? Fül-orr-gégész ad választ néhány fontos kérdésre a témában.

Az őszi-téli időszakban jelentős mértékben megnövekedik az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók száma, a fertőzések szövődményeként jelentkező középfülgyulladás pedig elhúzódó vagy visszatérő panaszokat is okozhat az érintetteknek. A betegség típusától függően azonban mind a tünetek, mind pedig a szükséges kezelés eltérő lehet – hívta fel a figyelmet dr. Holpert Valéria, a Fül-orr-gége Központ fül-orr-gégész, foniáter szakorvosa.

A középfülgyulladás típusai

Ha az elmúlt hetek légúti vírusainak valamelyikét elkaptuk, melynek szövődményeként középfülgyulladás (otitis media) alakult ki nálunk, akkor kétféle lefolyással számolhatunk. Az akut középfülgyulladáson viszonylag hamar túleshetünk, míg a betegség bizonyos formáiban ez egy hosszan elhúzódó, nehezen gyógyuló folyamat és hajlamos lehet a kiújulásra is. Az egyes típusokon belül is meg kell azonban különböztetnünk a betegség hurutos és gennyes formáit, amelyek nem feltétlenül válnak el egymástól, hiszen sokszor egymásba átalakuló kórképként mutatkoznak meg.

A savós középfülgyulladás a középfület az orrüreggel összekötő fülkürt működési zavara miatt kialakuló betegség. Az őszi-téli vírusfertőzésekben gazdag időszakban általában egy megfázás, banális felsőlégúti fertőzés indítja el a folyamatot. Ilyenkor az orrgarat nyálkahártyájának vagy az orrmandulának a duzzanata akadályt képezhet a középfülbe jutó levegő-utánpótlásnak, és a fülkürt elégtelen szellőzéséhez, valamint a dobüregi nyomáskiegyenlítés zavarához vezethet. Ez esetben fülkürt hurutról beszélünk, amit fülpattogás, füldugulás és némi halláscsökkenés kísér. Ebben a fázisban általában elegendő a nyálkahártya lohasztó készítmények alkalmazása, és a helyes orrfúvási technikával végzett gyakori orrfújás (gyermekek esetében a porszívós orrszívó alkalmazása).

Ha azonban a fülkürt működési elégtelensége hosszabb ideig fennáll, akkor a középfülben vákuum jön létre, a dobhártya behúzódik, a középfül ereiből kilépő savós (sárgás színű) folyadék felszaporodik az üregben, heveny, savós középfülgyulladás alakul ki. Ezen a ponton a betegnek a hallása nagymértékben romlik, de fülfájdalmat még nem érez. Amennyiben fülfájdalom, hőemelkedés, láz is társul a fentiekhez, akut fülgyulladásról beszélünk, ezért tüneti kezelésként az orrnyálkahártya lohasztó készítmények mellett gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillapító készítmény alkalmazása javasolt. Az antibiotikus kezelésnek ez esetben nincs létjogosultsága, valamint a különféle növényi olajok és a fülgyertya használata sem javasolt.

Amint arra dr. Holpert Valéria felhívja a figyelmet, előfordulhat, hogy kórokozók jutnak be a vírus által legyengített fülbe, és a középfülben elszaporodva gennyes középfülgyulladást okoznak. A betegség tünetei, illetve kezdeti lefolyása hasonló, mint az akut nem gennyes középfülgyulladás esetében, de a láz és a fájdalom is kifejezettebb, elhúzódóbb lehet (A két folyamatot csak fül-orr- gégész, illetve gyermekorvos tudja elkülöníteni a dobhártya kép megítélésével.) A felszaporodó gennyes váladék a dobhártyát feszítve jelentős lüktető fájdalmat okoz a betegnek, ami csak akkor enyhül, amikor a genny utat tör a hallójárat felé. Ezt követően pár napon, legfeljebb egy héten belül megszűnik a fülfolyás, és a beteg állapota rendeződik. Fertőzéses, bakteriális eredet esetén az intenzív fájdalomcsillapítás mellett – az életveszélyes szövődményeket elkerülendő – már szükség lehet az orvos által kiválasztott, kellő időn át alkalmazott antibiotikumra is. Elhúzódó esetben pedig sor kerülhet a dobhártya felszúrására, hogy a gyulladásos váladék lebocsátásával meggyorsíthassuk a gyógyulást és a hallás megjavulását.

A középfülgyulladás kontrollja tehát mindenképpen fontos, különösen, ha gennyes középfülgyulladás alakult ki a betegnél. Szerencsére a középfülgyulladás az esetek döntő többségében spontán és szövődménymentesen gyógyul. Amennyiben azonban panaszaink hosszabb ideje fennállnak, vagy visszatérően jelentkeznek, ne elégedjünk meg a tüneti terápiával. Forduljunk fül-orr-gégész szakemberhez, aki a kiváltó ok feltárásával a megfelelő terápiát javasolja számunkra. A nem gyógyuló, újra és újra visszatérő, kezeletlen középfülgyulladás akár maradandó elváltozásokat is okozhat a hangvezető rendszeren. Ennek az esetleges helyreállítása csak műtéti úton lehetséges.

