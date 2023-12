Így őrizzük meg az egészségünket karácsonykor

A legszebb ünnepet is tönkre teheti egy betegség érkezése. A beregszászi mentőszolgálat négy tippet adott arra, hogyan kerüljük el a bajt.

Ne hagyjuk ki az étkezéseket

Gyakori rossz szokás az, hogy napközben semmit vagy alig eszünk, majd este nagy mennyiségű, kalóriadús ételt veszünk magunkhoz. „Az étkezések kihagyása a kalóriacsökkentés hatékony módszerének tűnhet” – írták hozzátéve: valójában ez a megközelítés ellenkező eredményt fog elérni, ráadásul rontja az egészséget. Emiatt érdemes nem elhanyagolni az étkezéseket. Ugyanakkor fontos az is, hogy ne együk túl magunkat, tudjunk nemet mondani arra az adagra, amit igazából csak a szemünk kíván már.

Változatos és egyszerű ételek

Az ünnepi menük túlnyomó része mindenféle különleges fogás. Emiatt érdemes zöldségeket is fogyasztani akár párolva, akár nyersen, akár főzve vagy sütve. A keményítőt tartalmazó zöldségeket leszámítva nem nagy kalóriaértékűek, elegendő rostot, vitaminokat, ásványi anyagokat és bioflavonoidokat tartalmaznak. A napi ajánlott zöldségadag 300 gramm.

Ajánlott változatosan enni zöldségeket és gyümölcsöket.

Elegendő folyadékpótlás

Nemcsak a rekkenő nyári hőségben, hanem télen is fontos az elegendő vízbevitel. Amikor szomjasok vagyunk, érdemes azonnal vizet innunk. A napi fogyasztásra ajánlott vízmennyiség egy felnőtt ember számára testtömegének 4%-ával arányos. Ha nem is vizet, de érdemes mindenképp alacsony kalóriatartalmú folyadékot választani. Itt hívják fel a figyelmet a mértékletes alkoholfogyasztásra, amivel nem pótolható a vízbevitel. Ha mégse tud nemet mondani az alkoholra, érdemes minden pohár után egy pohár vizet is meginni.

Veszélyes öngyógyító módok kerülése

A téli ünnepek nehéz ételeinek köszönhetően sokan fogyasztanak a reklámokban ajánlott állítólagos emésztést segítő gyógyszereket. Csakhogy ezek a gyógyszerek akár károsak is lehetnek. Bármilyen gyógyszert tervezünk szedni, érdemes előtte háziorvossal konzultálni a bajok elkerülése végett. Felesleges gyógyszerezés helyett a beregszászi mentősök egy teljesen ingyenes és egyszerű megoldást kínálnak: sétát. Étkezés után érdemes egyet sétálni, hiszen a mozgás is elősegíti az emésztést, és jó hatással van úgy a testünkre, mint a közérzetünkre.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: vn.20minut.ua