Ilyen neurológiai tüneteket okozhat a B12-vitamin hiánya

A B12-vitamin a létfontosságú tápanyagok egyike. Elengedhetetlen az idegrendszer megfelelő működéséhez, hiányára pedig ugyancsak idegrendszeri zavarok hívhatják fel a figyelmet.



A B12-vitamin egy vízben oldódó vitamin, amely kulcsszerepet játszik a fehérjék, a szénhidrátok és a nitrogéntartalmú anyagok anyagcseréjében, valamint a hemoglobinszintézisben is. Fontos tudni róla, hogy természetes módon főként állati eredetű élelmiszerekben található meg – leginkább a májban és a húsban, de kisebb mennyiségben a tejben és a tejtermékekben is. Emellett vitaminnal dúsított ételekkel és étrend-kiegészítőkkel is bevihető.

B12-vitamin-hiány idegrendszeri tünetei

Ha túl kevés a szervezetben a B12-vitamin, akkor idegrendszeri zavarok, illetve különböző neurológiai tünetek alakulhatnak ki. A hiánybetegségre a leggyakrabban az alábbi panaszok hívhatják fel a figyelmet:

ataxia (a beszéd és a motoros készségek romlása, zavart beszéd, nehézkes írás, egyensúlyzavarok)

bizonytalan járás

delírium (az agy kulcsfontosságú folyamatainak leállása következtében fellépő téveszmék, paranoiás gondolatok, hallucinációk)

feledékenység

idegfájdalom

izomgyengeség

koncentrálási zavarok

látászavarok

megváltozott hőérzet

paresztézia (égő, bizsergő, zsibbadó vagy viszkető érzés megjelenése a test különböző területein, különösen a kéz- és lábfejeken)

pszichés problémák (például depresszív hangulat)

Forrás: HáziPatika