Immunerősítés: ezek a vitaminok védenek az influenzától

Náthaszezonban nemcsak a pihenésre és a higiéniai előírásokra kell figyelni – a megfelelő vitaminbevitel is kulcsfontosságú.

Az immunrendszer hatékony működéséhez a szervezetnek folyamatos utánpótlásra van szüksége bizonyos vitaminokból és ásványi anyagokból. Julia Zumpano dietetikus a Clevelandi Klinika oldalán foglalta össze, mely tápanyagok bevitelére kell különösen nagy gondot fordítani a téli időszakban, hogy erősíteni tudjuk a fertőzésekkel szembeni védelmünket.

A legfontosabb immunerősítő vitaminok és ásványi anyagok

A-vitamin: támogatja a nyálkahártyákat – például a tüdőben és bélrendszerben –, így segít a kórokozók elleni első védelmi vonal erősítésében. Ezeken felül a fehérvérsejtek működésében is szerepet játszik. Tejtermékek, tojás, zsíros halak, valamint édesburgonya, sárgarépa és leveles zöldségek mind jó forrásai.

támogatja a nyálkahártyákat – például a tüdőben és bélrendszerben –, így segít a kórokozók elleni első védelmi vonal erősítésében. Ezeken felül a fehérvérsejtek működésében is szerepet játszik. Tejtermékek, tojás, zsíros halak, valamint édesburgonya, sárgarépa és leveles zöldségek mind jó forrásai. B6-vitamin: kiemelten fontos a fehérvérsejtek, illetve a T-sejtek termeléséhez – ezek kulcsfontosságú sejtek a vírusok és baktériumok elpusztításában. Megtalálható a többi között a csicseriborsóban, marhahúsban, tonhalban, lazacban és tofuban is.

kiemelten fontos a fehérvérsejtek, illetve a T-sejtek termeléséhez – ezek kulcsfontosságú sejtek a vírusok és baktériumok elpusztításában. Megtalálható a többi között a csicseriborsóban, marhahúsban, tonhalban, lazacban és tofuban is. C-vitamin: talán a legismertebb immunerősítő vitamin. Erős antioxidáns hatása révén csökkenti az oxidatív stresszt, segíti a sejtek védelmét, és támogatja az immunsejtek munkáját. Fontos továbbá, hogy az emberi szervezet nem képes tartalékolni belőle, ezért rendszeres bevitelre van szükség. Gyümölcsök (citrusfélék, bogyós gyümölcsök) és zöldségek (paprika, kelkáposzta) révén viszont könnyen pótolható.

talán a legismertebb immunerősítő vitamin. Erős antioxidáns hatása révén csökkenti az oxidatív stresszt, segíti a sejtek védelmét, és támogatja az immunsejtek munkáját. Fontos továbbá, hogy az emberi szervezet nem képes tartalékolni belőle, ezért rendszeres bevitelre van szükség. Gyümölcsök (citrusfélék, bogyós gyümölcsök) és zöldségek (paprika, kelkáposzta) révén viszont könnyen pótolható. D-vitamin: a napfényvitaminként is ismert D-vitamin nemcsak a csontok egészségéért felelős, de az immunrendszerben gyulladáscsökkentő hatása is van. Segíti a T-sejtek aktiválását, egyben akadályozhatja a vírusok szaporodását. Mivel csak kevés élelmiszer tartalmazza, a napfényhiányos téli időszakban fontos a célzott kiegészítés, felnőttek számára akár napi 2000 nemzetközi egység (NE) mennyiségben.

a napfényvitaminként is ismert D-vitamin nemcsak a csontok egészségéért felelős, de az immunrendszerben gyulladáscsökkentő hatása is van. Segíti a T-sejtek aktiválását, egyben akadályozhatja a vírusok szaporodását. Mivel csak kevés élelmiszer tartalmazza, a napfényhiányos téli időszakban fontos a célzott kiegészítés, felnőttek számára akár napi 2000 nemzetközi egység (NE) mennyiségben. E-vitamin: szintén erős antioxidáns, segít megőrizni az immunsejtek (különösen a T-sejtek) optimális működését. Ahelyett azonban, hogy étrend-kiegészítőt szednél, inkább növeld az ételekből származó beviteled: például mandula, napraforgómag, avokádó vagy brokkoli formájában.

szintén erős antioxidáns, segít megőrizni az immunsejtek (különösen a T-sejtek) optimális működését. Ahelyett azonban, hogy étrend-kiegészítőt szednél, inkább növeld az ételekből származó beviteled: például mandula, napraforgómag, avokádó vagy brokkoli formájában. Cink: gyakran nevezik az immunrendszer kapuőrének, mivel nélkülözhetetlen az immunsejtek kialakulásához és működéséhez. Jó forrása például a sovány marhahús, a pulykamell, valamint a tökmag is.

gyakran nevezik az immunrendszer kapuőrének, mivel nélkülözhetetlen az immunsejtek kialakulásához és működéséhez. Jó forrása például a sovány marhahús, a pulykamell, valamint a tökmag is. Szelén: ez az ásványi anyag két oldalról is támogatja az immunrendszert. Egyrészt aktiválja, ha fertőzés támadja meg a szervezetet, másrészt meg is fékezi, hogy az immunválasz ne váljon túl hevesé, ezáltal segít megelőzni a krónikus gyulladást vagy autoimmun folyamatokat. Brazildió, tonhal és túró tartalmazza nagyobb mennyiségben.

Érdemes-e immunerősítő étrend-kiegészítőt szedni?

Julia Zumpano szerint a legjobb megoldás az, ha immunerősítő tápanyagokat étkezésünk révén viszünk be, nem pedig kizárólag pirulákból. Bár a táplálékkiegészítők hasznosak lehetnek hiánypótlásra, nem helyettesíthetik a kiegyensúlyozott étrendet. Ezért mielőtt elkezdene bármilyen immunerősítőt szedni, érdemes orvosodával vagy dietetikusával konzultálni. Annál is inkább, mert bár a vitaminok fontosak, de önmagukban nem csodaszerek. A jó minőségű alvás, a rendszeres testmozgás, a stresszkezelés és a kiegyensúlyozott étrend – például sok zöldség, teljes kiőrlésű gabona, sovány fehérje – legalább annyira számít.

Forrás: hazipatika.com