Terjed az influenza Kárpátalján
A Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ összefoglalta az elmúlt hét egészségügyi adatait. Megyénkben hét nap alatt 4124 influenzával és más felső légúti fertőzéssel diagnosztizált beteg fordult orvoshoz.
A kivizsgáltak közül 138-an kerültek kórházba súlyosabb szövődmények miatt. Az ellátást igénylő nehezebb lefolyás a 0 és 4, valamint a 30 és 64 év közötti betegekre volt jellemző.
Az adatokból a központ munkatársai arra következtetnek, hogy a felső légúti fertőzések szezonja továbbra is tart, és a legkisebbek, valamint a felnőttek körében magas egészségügyi kockázatokkal kell számolni.
Felhívják a figyelmet az influenza elleni oltás nyújtotta védelemre, amit a járványszezon kezdete óta már 2221 személy kapott meg Kárpátalján.
Mint írják, az oltás segít, hogy súlyosabb szövődmények és kórházi kezelés nélkül vészeljük át a betegséget.
Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
- Rendszeresen mossunk kezet szappannal vagy használjunk fertőtlenítőszert;
- zsúfolt, zárt légtérben viseljünk védőmaszkot;
- szellőztessünk gyakrabban.
A szakemberek azt javasolják, hogy már az első tünetek észlelésekor – láz, köhögés, torokfájás, gyengeség – forduljunk orvoshoz.