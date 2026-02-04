Terjed az influenza Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ összefoglalta az elmúlt hét egészségügyi adatait. Megyénkben hét nap alatt 4124 influenzával és más felső légúti fertőzéssel diagnosztizált beteg fordult orvoshoz.

A kivizsgáltak közül 138-an kerültek kórházba súlyosabb szövődmények miatt. Az ellátást igénylő nehezebb lefolyás a 0 és 4, valamint a 30 és 64 év közötti betegekre volt jellemző.

Az adatokból a központ munkatársai arra következtetnek, hogy a felső légúti fertőzések szezonja továbbra is tart, és a legkisebbek, valamint a felnőttek körében magas egészségügyi kockázatokkal kell számolni.

Felhívják a figyelmet az influenza elleni oltás nyújtotta védelemre, amit a járványszezon kezdete óta már 2221 személy kapott meg Kárpátalján.

Mint írják, az oltás segít, hogy súlyosabb szövődmények és kórházi kezelés nélkül vészeljük át a betegséget.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Rendszeresen mossunk kezet szappannal vagy használjunk fertőtlenítőszert;

zsúfolt, zárt légtérben viseljünk védőmaszkot;

szellőztessünk gyakrabban.

A szakemberek azt javasolják, hogy már az első tünetek észlelésekor – láz, köhögés, torokfájás, gyengeség – forduljunk orvoshoz.

