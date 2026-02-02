Ingyenes orvosi vizsgálatok gyerekeknek és felnőtteknek Nagyberegen
A Katolikus Karitász Orvosmissziója jóvoltából lehetőség nyílik ingyenes orvosi vizsgálatokon való részvételre gyerekek és felnőttek számára február 14–15-e között a Nagyberegi Református Líceumban.
A gyerekek számára elérhető vizsgálatok:
- Szemészeti vizsgálat
- Fogorvosi vizsgálat
- Ortopédiai vizsgálat
- Csecsemőknél csípőszűrés
Felnőttek számára a következő vizsgálatok lesznek elérhetők:
- Vérnyomásmérés, vércukor- és EKG-vizsgálat
- Szájüregrák szűrés
- Nőgyógyászati vizsgálat
A vizsgálatokra előzetesen be kell jelentkezni a 0997343186-os telefonszámon.
Fontos, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknél a szemészeti vagy ortopédiai vizsgálat során derül ki igény, az orvosmisszió biztosítja a szükséges szemüveget vagy lúdtalpbetétet.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy minél több család élhessen e lehetőséggel a megelőzés és az egészségmegőrzés érdekében.