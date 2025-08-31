Iskolakezdés: migrént okozhat a gyerekeknek

A gyermekkori migrén egyik legfőbb provokáló tényezője a stressz, és az iskolakezdés sok gyermek számára az egyik legstresszesebb időszak. Fontos, hogy a szülő tudja: a fejfájás gyermekkorban sem ritka, ezért vegye komolyan a panaszokat.

Felmérések szerint az iskolás korú gyerekek ötöde, más források szerint akár egyharmada szenved visszatérő, havonta többször jelentkező fejfájásoktól. A két leggyakoribb típusa a tenziós fejfájás, illetve a migrén. Előbbi nem jelentkezik szédüléssel, fényérzékenységgel és hányingerrel, utóbbi igen.

A stressz az egyik fő kiváltó oka a gyermekkori migrénnek, és a gyerekek életében az iskolai időszak a legstresszesebb korszak. Ilyenkor az arra hajlamosaknál előfordulhat, hogy heti két-három alkalommal is fejfájástól szenvednek. A kisiskolások és a tinik különösen érzékenyek a migrénes fejfájást jellemző diszkomfortérzetre és fájdalomra, mikor új(ra) iskolába kerülnek. Hazai felmérések szerint az általános iskolások negyede szorong.

Sokan nem veszik komolyan a gyerekek fejfájását

A felnőttek nem mindig veszik komolyan gyermekük panaszait, és arra gyanakodnak, hogy a gyerek csak azért utánozza a szülei fejfájását, mert meg akar szabadulni az iskolától, házi feladattól, dolgozattól. Külön frusztrációt okoz a gyerekeknek az, ha az osztályban tör rájuk a roham, ami egyfajta ördögi körként hat, mivel a gyerek már azon stresszel, vajon hisznek-e majd neki.

Fontos, hogy a szülő bízzon a gyerekben, és együtt találják meg a migrént kiváltó tényezőket, beszéljen a gyerek betegségéről a tanárokkal, illetve a háziorvossal közösen beszéljék meg a megfelelő terápiát.

Ezek a rohamok, ha nem kezelik őket, akár további testi tünetekhez is vezethetnek, melyek közül leggyakoribb a hasfájás.

Mit tehet a szülő a fejfájás megelőzéséért?

Gyerekeknél a migrénes fejfájást kiváltó tényezők közül a leggyakoribbak a stressz mellett az alváshiány, az időjárás-változás, valamint az egészségtelen táplálkozás.

Legalább két héttel az iskolaév megkezdése előtt érdemes a gyermeket az iskolai időszakra jellemző napirendhez szoktatni. Sokat segít, ha fokozatosan korábbi időpontot jelölünk meg a lefekvéshez, hogy biztosan kipihenten kezdje gyermekünk a tanévet.

A koffein fogyasztásának csökkentése segít az alvászavarokon és csökkenti a migrénes rohamok gyakoriságát. Koffeint tartalmaz a kóla, az energiaital, a csokoládé is, így ezek fogyasztását is mérsékelni kell.

A szülőknek arra is oda kell figyelniük, hogy kiegyensúlyozottan és rendszeresen táplálkozzon gyermekük, és elegendő mennyiségű folyadékot (mindenek előtt vizet) fogyasszon.

Az iskolakezdéssel egy időben változékonyabbá válik az időjárás is, gyakoribbá válnak a frontok és a megnő a napon belüli hőingadozás. A változékonysághoz szervezetünknek fokozott alkalmazkodásra van szüksége, és ahogy a felnőttek, úgy a gyermekek között is van, aki jobban, van, aki kevésbé viseli jól ezeket a stresszhatásokat. Az alkalmazkodás megkönnyítéséért a legtöbbet az egészséges étrend, továbbá a szabad levegőn mozgással (játékkal, sporttal) eltöltött idő biztosításával teheti a szülő.

Miben segíthet az orvos?

Noha a vény nélkül kapható gyógyszerek csökkenthetik a fejfájást, érdemes orvost felkeresni a megfelelő terápia kiválasztása céljából. A fájdalomcsillapítók nem szedhetők tartósan, és a szakember sok esetben hatékonyabb gyógyszereket tud felírni a gyermek számára. A kisiskolások számára gyakran nehézséget okoz gyógyszerek lenyelése, különösen, ha hányingerrel jár a migrén.

A súlyosan migrénes gyermekeknél vizsgálni kéne az alvászavarok és az érzelmi problémák előfordulását is, mivel ezek szoros összefüggésben állnak a gyakori fejfájással. A fejfájások gyakoriságával nő az alvászavarok és a depresszió előfordulása is, melyek önmagukban is kezelendő állapotok.

A nem migrénes fejfájások mögött más, ugyancsak kivizsgálandó problémák is állhatnak. Gyermekkorban gyakori, hogy szemészeti probléma, krónikus orrmelléküreg-gyulladás, vérszegénység áll a fejfájás hátterében.

Forrás: webbeteg.hu

Nyitókép forrása: gyerekszoba.hu