Jelek, hogy a stressztől ritkul a haj

A hajhullás lelki okai sokszor rejtve maradnak, pedig a tartós stressz és az érzelmi megterhelés komoly hatással lehet a haj növekedésére.

Bár normális esetben is kihullik naponta ötven-száz hajszálunk, ha ennél jóval többet veszel észre a fésűben, a fürdőszobában vagy a párnán, arra már érdemes odafigyelni. Egyre több kutatás igazolja, hogya hajhullásnak – a testi okok mellett – pszichés tényezői is lehetnek, sőt, a lélek állapota a haj növekedésére is hatással van. A Mayo Clinic összegzése szerint a stressz többféle módon okozhat hajhullást.

A hajhullás lelki okai

Amikor hosszú ideig feszültséggel élünk, szorongunk, akkor a szervezet stresszhormonokat – például kortizolt – termel. Ezek a hormonális változások befolyásolják az egész test működését, többek közt a hajhagymák növekedési ciklusát is. Ilyenkor

a hajtüszők nagy része idő előtt belép a pihenő fázisba;

majd néhány hónappal később hirtelen és nagyobb számban hullanak ki a hajszálak.

Ez a jelenség gyakran nem akkor jelenik meg, amikor a stressz kezdődik, hanem általában két-három hónappal később, ezért sokan nem is kötik össze a negatív érzelmekkel.

Miért nő vissza lassabban a haj, ha stresszelsz?

A haj növekedése energia- és tápanyagigényes folyamat. Ha a szervezet veszélyhelyzetet észlel – legyen az fizikai betegség, érzelmi megterhelés vagy alváshiány – akkor a test leállítja vagy visszafogja azokat a folyamatokat, amelyeket nem tekint létfontosságúnak. A haj növekedése épp ilyen funkció.

Ráadásul a stressz hosszú távon nemcsak közvetlenül, hanem közvetetten is befolyásolhatja a szervezet hormonháztartását, immunrendszerét és az idegrendszer egyensúlyát, mindez pedig hátrányosan hat a haj egészségére és növekedésére is.

Mit tehetsz, ha erősen hullik a hajad?

Mielőtt diagnózist állítanál fel magadnak, érdemes szakemberhez fordulni, mert a hajhullásnak számos oka lehet, a hormonális változások mellett tápanyaghiány vagy gyulladás is felmerülhet. Jó hír, hogy a hajhullás gyakran átmeneti, és a kiváltó ok kezelése után a növekedési ciklus helyreállhat. Néhány jótanács:

Kezeld a stresszt! Segíthet a mindfulness, a relaxáció, a rendszeres mozgás és az elegendő alvás.

Étkezz jól! A kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő vitamin- és ásványianyagbevitel is sokat segíthet.

Ha tartós a hajhullás, keresd fel a háziorvosod, vagy egy bőrgyógyászt! A hormonokat, a pajzsmirigyet is ellenőrizhetik, de már egy vérképből is kiderülhet, mi áll a háttérben.

Forrás: hazipatika.com